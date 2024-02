Ulovlige og fejlagtige elinstallationer er hvert eneste år skyld i ulykker og brande i danske hjem.

Men selvom du overlader arbejdet til professionelle, risikerer du, at det går galt.

Et stort antal håndværkerfirmaer annoncerer med og udfører nemlig elektrikerarbejde til trods for, at de hverken har autorisation eller tilladelse til at udføre det, skriver forsikringsselskabet Gjensidige i en pressemeddelelse.

Alene sidste år modtog Sikkerhedsstyrelsen 21 anmeldelser om uautoriseret arbejde med elinstallationer, mens der var 37 sager om ulovlig annoncering for el-arbejde uden den påkrævede autorisation, viser nye tal fra styrelsen.

I alt 21 af sagerne blev overdraget til politiet.

Problemets reelle omfang er sandsynligvis en hel del større.

For ovenstående omfatter kun sager, der er meldt til Sikkerhedsstyrelsen, og det sker næppe i alle de tilfælde, hvor håndværkerfirmaer forsøger at narre deres kunder eller potentielle kunder.

»Langt de fleste elektrikere er dygtige og ordentlige, og de få brodne kar er ikke kun med til at give branchen et dårligt ry, de risikerer også at være skyld i deciderede livsfarlige situationer,« siger Kenneth Burkal, der er servicechef i elinstallatørvirksomheden Elcon.

Men hvordan sikrer du dig så imod, at uautoriserede håndværkere udfører elektrikerarbejde for dig?

Ifølge Kenneth Burkal er det heldigvis ligetil. Du kan nemlig undersøge, om en håndværker er autoriseret via Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister.

Problemet med uautoriseret håndværksarbejde er ikke isoleret til elektrikere. Også gas- og vvs-arbejde udføres af personer uden den nødvendige autorisation – med samme risici for skader på boligen, dyre ekstraregninger og i værste fald at installationerne kan være decideret helbredsskadelige.

Også her gælder det, at du bør sikre dig, at håndværkerarbejdet udføres af autoriserede vvs'ere.