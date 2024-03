Det hører ikke til sjældenhederne, at der dukker nye trends frem på det sociale medie TikTok.

Men den seneste, der omhandler folk, som får foretaget indgreb for at skifte øjenfarve, beskrives af en læge som »russisk roulette«.

Det skriver TV 2, som blandt andet har talt med Morten la Cour, der er professor og ledende overlæge på øjenafdelingen på Rigshospitalet Glostrup og næstformand i Øjenforeningen.

Han er dybt kritisk over for trenden, hvor folk er begyndt at dele videoer af, at de får skiftet øjenfarve - eksempelvis med hjælp fra laser, hvorefter de får tilført pigment i den farve, som de har ønsket, deres øjne skal have.

»Det er uforståeligt, at nogen spiller hasard med deres egen førlighed på den måde. Det er russisk roulette,« lyder det fra Morten la Cour til TV 2.

Han forklarer videre, at det kan få alvorlige konsekvenser, som delvis eller fuldkommen blindhed, blødninger eller ligefrem at man mister sit øje.

Til TV 2 forklarer Morten la Cour, at han fraråder alle metoder til at skifte øjenfarve, hvilket han også beskriver som »maksimalt farligt og i en helt særlig liga«.