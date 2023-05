Går man op i sundhed og helsekost, så kender man nok til grøn te.

Men et nyt studie fra Clalit Health Service og Kaplan Medical Center i Israel viser nu, at for meget grøn te kan være sundhedsskadeligt. Særligt for leveren.

Det skriver Dagbladet og The Jerusalem Post.

I forbindelse med studiet har forskerne bag gennemgået 60 tidligere peer-reviewede undersøgelser om grøn te og leverskader, hvor de også har analyseret resultaterne fra studiets forsøg på celler og dyr, skriver de to medier.

Ifølge Dagbladet er årsagen til, at grøn te kan forårsage leverskader, at grøn te indeholder en naturlig plantegift, hvilket kan være skadeligt for leveren – man har dog på verdensplan ifølge undersøgelsen kun omkring 100 dokumenterede tilfælde af leveskader som følge af grøn te.

Studiet fra Clalit Health Service og Kaplan Medical Center i Israel pointerer samtidig, at det ikke er klarlagt, hvilke parametre der præcist forårsager leveskader – men en kombination af både grøn te og medicin kan føre til leversygdomme, skriver medierne.

Dog påpeger både specialist i gastroenterologi Stephen Melnick – hovedforfatteren bag studiet – og speciallæge i den norske lægemiddelstyrelse Steinar Madsen, at grøn te kan være farligt, men det er sjældent.

»I denne undersøgelse har forskerne gennemgået journaler og fundet hundrede tilfælde i verden. Det er et meget lille tal i forhold til. hvor mange der drikker grøn te,« siger Steinar Madsen til Dagbladet.