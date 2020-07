Sommeren er over os, og solens stråler kan som bekendt være særdeles farlige for huden.

Derfor er solcreme formentlig også en fast bestanddel i de fleste danskere hjem.

Men selv om solcreme selvfølgelig er en nødvendighed i sommervarmen, der både kan hjælpe imod forbrændinger og alvorlige hudsygdomme, skal man altså være opmærksom, hvis man skal ud og køre bil umiddelbart efter, at man har smurt sig ind.

For kommer der solcreme på bilens lakering, så risikerer man, at det aldrig kommer af igen.

»Solcreme går i forbindelse med lakken, og jo længere tid det får lov at sidde, og jo kraftigere solen er, jo sværere bliver det at få af. Så jo hurtigere man kan komme til at lave nødhjælp, jo bedre er det også,« siger Peter Sahl, der er teknisk konsulent hos FDM.

Ifølge Peter Sahl ser man hos FDM ofte eksempler på danskere, der på den ene eller anden måde har fået smurt solcreme på bilen.

»Hvis ikke man får gjort noget hurtigt, så er der risiko for, at du ødelægger du lakken, og så er der kun en vej, og det er en lakering,« siger han videre.

Skulle uheldet været ude, så anbefaler Peter Sahl, at man reagerer hurtigt med noget fint polérmiddel med slibemiddel i som eksempelvis i en lakrens.

»Og så skal man bruge en ren microfiberklud til at fjerne det. Det er vigtigt, at man er omhyggelig. Når man har brugt det, så skal man sørge for, at bilen igen bliver beskyttet i form af noget voks eller en lakforsegling. Hele generelt anbefaler vi, at man forebygger, for så er det også lettere at få af.«