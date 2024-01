'Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet ikke lever op til lovgivningen på området og internationale forpligtelser.'

Sådan lød det sidste uge i en rapport fra Rigsrevisionen, der absolut ikke lagde fingre imellem med sin kritik af Forsvarsministeriet.

Og der er bestemt ikke mere positive toner at hente fra Michelle Bockmann, chefanalytiker hos Lloyd’s List Intelligence, som Finans hos talt med.

»Det er en ulykke, der bare venter på at ske,« siger hun.

Her taler hun om den såkaldte 'skyggeflåde' af især græske og russiske skibe, som sejler gennem dansk farvand med sanktioneret olie.

Skibene er ofte gamle, og det er er svært at gennemskue, hvem der egentlig ejer dem. Det kan gøre det svært at placere et ansvar for oprydningen, påpeger Michelle Bockmann.

Og dette falder altså sammen med, at Danmark ikke er gearet til at håndtere et eventuelt udslip.

Danmark har fire miljøskibe, der skal træde til, hvis uheldet er ude. Rigsrevisionen har konkluderet, at dette er nok, hvis ellers skibene fungerer optimalt – men det gør de ikke.

'Skibene er ramt af fejl, nedbrud og reparationer i en grad, der gør, at de ikke kan indgå fuldt ud i beredskabet. Fra 2018 til og med juni 2023 har beredskabet samlet set ikke haft en tilstrækkelig kapacitet 43 procent af tiden,' lyder det i Rigsrevisionens rapport.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen reagerede prompte på kritikken og slog fast, at der skal gøres noget ved problemet.

»Jeg tager Rigsrevisionens kritik meget alvorligt og vil tage initiativ til, at vi i forsvarsforligskredsen inden længe fortsætter vores drøftelser af mulige løsninger på både kort og længere sigt,« lød det i en pressemeddelelse.

DanPilot, der varetager den statslige opgave med at hjælpe skibe sikkert gennem dansk farvand, vurderer, at 70.000 skibe sejler gennem Storebælt og Øresund om året.