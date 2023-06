De finder vej til boligen gennem byggematerialer, emballage, møbler og andre genstande, hvor der er 'gode gemmesteder'.

Og nu har skadedyret skægkræ tilsyneladende fundet nye veje.

Skadedyrsekspert Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef i Rentokil Skadedyrsbekæmpelse, siger, at skadedyret nu også er fundet på danske hustage.

Derfor advarer han mod en invasion af skægkræ fra udendørsområder, skriver Rentokil i en pressemeddelelse:

»Det er helt nyt, at vi finder skægkræ på hustage – det har vi aldrig set før.«

»Med det nye fund af skægkræ på hustage er udendørsområder såsom tagkonstruktioner derfor også nye potentielle adgange for det invasive skadedyr. Det ændrer totalt spillereglerne og gør det endnu sværere at bekæmpe det skæggede kræ.«

B.T. beskrev for en måned siden, at der var sket en voldsom stigning i problemer med skægkræ.

Fra december 2020 til januar 2022 var husstande, der oplevede problemer med skadedyret, steget fra fire til otte procent.

Tip til at bekæmpe skægkræ Thomas Pape, der er insektforsker og professor ved Danmarks Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet, giver følgende tips til at bekæmpe skægkræ: »Vil du undgå dem, skal du i gang med støvsugeren. De kan godt lide småkrummer, fordi de godt kan lide stivelsen, og der kan leve lidt mugsvampe. Så: Støvsugeren og undgå at have for mange flyttekasser, for det er gemmesteder for døde fluer.« »De kan ikke overleve turen igennem støvsugeren, for luften er varm og tør, og de tørrer lynhurtigt ud. Den korte tid, man har støvsugeren fremme, dør de af.« »Man må se dem som skvalderkål i haven. De er kommet for at blive. Man kan ikke rense sin lejlighed for skægkræ og tænke: 'Nu er det gjort'.« »Man kan godt vælge at betale et firma i relativt dyre domme for at sprøjte med insektgifte, som ikke er farlige for os mennesker. Men giften holder heller ikke evigt, og den går ud over andre insekter.« »Vær konsekvent med støvsugeren, hav en passende luftfugtighed og sørg for at lufte ud, så hjemmet ikke bliver overfugtigt.«

Også Claus Schultz sagde dengang, at skadedyrsbekæmpere havde 309 procent flere bekæmpelsesopgaver fra 2019 til 2022.

Thomas Pape, der er insektforsker og professor ved Danmarks Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet, forklarer, at skægkræ kan være relativt belastende at have inden for dørene.

»Skægkræ er lidt større, og de kan overleve og formere sig under lidt lavere temperaturer og under lidt tørrere omstændigheder. De tre ting gør tilsammen, at det er et lidt mere potent skadedyr,« forklarer Thomas Pape:

»De gnasker og rasper i papiroverflader. Det er ikke papiret i sig selv, men de små tråde, som mikroskopiske svampe kan lave, som skægkræet er på jagt efter. Det er det organiske materiale, som følger med eksempelvis på tapeter og gamle bøger. Det elsker de at gnaske i.«

Claus Schultz finder det ikke usandsynligt, at problemer med skægkræ vil stige yderligere:

»Det er yderst mærkeligt at finde skægkræ udendørs og endda så højt oppe på tage, når de ikke har vinger til at flyve.«

»Det mest sandsynlige er, at skægkræene er blevet transporteret via fugle til taget, hvor skægkræene er kravlet ind mellem fuglenes fjer – ligesom vi ser, at de gør i materialer, hvor de gemmer sig i sprækker i for eksempel et møbel.«