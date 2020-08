Det er ikke helt til at sige endnu, hvor de mystiske pakker kommer fra.

Men modtager du en lille pakke med frø, som du ikke har bestilt, må du endelig ikke putte frøene i jorden. I stedet skal du anmelde det til Landbrugsstyrelsen.

Sådan lyder opfordringen fra styrelsen, efter der den seneste tid har været meldinger om, at borgere i USA og i flere lande i Europa har modtaget mystiske småpakker med frø, de ikke har bestilt.

»Selvom vi formoder, at det sker yderst sjældent i Danmark, vil vi gerne gøre folk opmærksomme på, hvad de skal gøre,« siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Kristine Riskær i en pressemeddelelse.

Til Jyllands-Posten, som tidligere har omtalt sagen om de mystiske frø, der blandt andet har været afsendt fra Taiwan og Kina, understreger hun vigtigheden af ikke at plante dem:

»De fleste danskere har paraderne nede, når det handler om frø. Det lyder hyggeligt og romantisk. Men der kan være virus og bakterier i frøene, som kan gå i andre planter og virkelig ødelægge meget. Det er hele vores natur, vores skove, ja hele vores fødevareeksport, der hviler på det,« siger hun.

Det er dog slet ikke sikkert, at den mystiske pakke med frø når frem til dig, før det bliver fanget i Landbrugsstyrelsens net.

For frø, der kommer fra for eksempel Kina eller andre lande uden for EU og ikke har et officielt plantesundhedscertifikat med i pakken, vil blive tilbageholdt og konfiskeret.

Derfor vil du i stedet for pakken med frø modtage et høringsbrev fra Landbrugsstyrelsen.

Hvis frøene alligevel skulle slippe gennem nettet, må du altså ikke plante dem. Det er nemlig vigtigt, at de frø og planter, der bliver sået herhjemme, har det nødvendige plantesundhedscertifikat, oplyses det.

Det garanterer, at frøene eller planterne er af arter, der ikke er uønskede eller direkte forbudte at indføre i EU.

Hvis man planter frø, som ikke har et plantesundhedscertifikat, er der risiko for, at man bringer syge frø og planter ind i Danmark:

'For selvom en plante eller et frø kan se harmløst ud, kan der være skadelig virus og svampe og lignende, som ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje,' oplyser Landbrugsstyrelsen.

Hvis du modtager en pakke med mystiske frø, som du ikke har bestilt, så kan du på Landbrugsstyrelsens hjemmeside læse mere om, hvordan du skal forholde dig og anmelde det.