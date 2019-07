Furesøbad i Værløse har i flere år oplevet problemer med ulovlig parkering. Det kan få katastrofale følger, lyder advarslen.

Det kunne være endt helt galt.

I begyndelsen af juni måned blev en ambulance tilkaldt til Furesøbad i Værløse - men den skulle bruge hele fem minutter på at køre de sidste 100 meter.

Ulovligt parkerede biler blokerede nemlig vejen ned til badestedet, siger inspektør ved Furesøbadet, Michael Bay Olsen til TV 2 Lorry.

Han dokumenterede hændelsen med et foto, som han har sendt til TV 2 Lorry.

- Det tog ambulancen lang tid at køre de 100 meter. Det var heldigvis ikke akut, men hvis det havde været det, kunne det have været katastrofalt, siger Michael Bay Olsen til TV 2 Lorry, inden han retter en bredside mod bilisterne.

- Folk parkerer på vores redningsvej, der er meget tydeligt markeret med stopforbud. Det er ren dovenskab, for der er masser af parkeringspladser lidt længere væk, men de gider ikke at gå så langt til Furesøbad og stranden, siger Michael Bay Olsen.

Han tager jævnligt billeder af de ulovligt parkerede biler i området, og det er særligt slemt, når vejret er godt og folk skal en tur til vandet.

For nogle år siden fandt en tragisk drukneulykke sted ved Furesøbad. Der var heldigvis dårligt vejr, så de mange store redningskøretøjer havde ikke problemer med at komme frem, siger Michael Bay Olsen.

Han håber ikke, at noget lignende vil ske en varm sommerdag.

- Men jeg kontakter politiet hver gang, at en bil holder ulovligt parkeret for at være sikker på at holde min ryg fri, hvis der skulle ske noget, siger Michael Bay Olsen.

Nordsjællands Politi er opmærksomme på problemet ved Furesøbadet, der primært ser de mange ulovlige parkeringer i sommermånederne.

Så sent som søndag var politiet ude at dele bøder ud ved redningsvejen, oplyser vagtchef Søren Bjørnestad.

Hvis politiet ser, at personbiler spærrer en redningsvej, bliver bilen flyttet med en kranvogn. Og det kan man også finde på, selvom der ikke er en akut situation, siger vagtchefen.

Regningen for flytningen af bilen ligger hos ejeren af bilen, der også får en bøde oveni.

- Det er ikke kun ved Furesøbad, at der er et problem. Vi har rigtig mange strande, hvor vi oplever, at folk parkerer ulovligt. Og vi tager det vigtigste først - altså der hvor redningsvejene er spærret, for det gælder om at redde liv.

- Brandvæsen, redning og politi skal bare frem, så enkelt er det, vagtchef Søren Bjørnestad.

Derudover øger politiet i sommermånederne for patruljeringen ved strandene.

- Så tænker folk sig om, siger han.

Michael Bay Olsen har også henvendt sig flere gange til kommunen for at få dem til at gøre noget ved de farlige parkeringer.

Centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune, Ellen Hvidt Thelle, oplyser til TV 2 Lorry, at man er opmærksom på de mange ulovlige parkeringer og er i dialog med politiet om problemet.

- Vi er meget opmærksomme på de mange ulovlige parkeringer. Det er uacceptabelt, at parkerede biler skaber farlige situationer og spærrer vejen for eksempelvis ambulancer. Vi er tilfredse med, at politiet kom søndag og udstedte bøder. Vi kan godt forstå, at folk gerne vil til Furesøbad, når vejret er så godt. Det er bare vigtigt, at der ikke opstår farlige situationer, som når en ambulance ikke kan komme frem, siger Ellen Hvidt Thelle.

Kommunen har en mulig løsning i ærmet:

- Vi arbejder lige nu på et kort, der anviser hvor i området, borgere kan parkere lovligt, hvor nærmeste busstoppesteder, togstation og cykelruterne er. Når vejret er så godt, er det jo oplagt at cykle til Furesøbad, så kan flere nyde den dejlige sø og strand uden trafikale problemer. Ellers er bussen et godt alternativ, siger Ellen Hvidt Thelle.

Hvordan kortet skal spredes til de badende er endnu ikke besluttet.