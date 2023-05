Solen skinner – og pølserne frister i køledisken.

Ja, det er såmænd i højeste grad allerede blevet grillsæson, men det betyder også, at der er flere vigtige ting, som opmærksomheden skal rettes imod.

For selvom det smager godt, kan arbejdet med den røgede og brændte smag gå helt galt.

»Der er særligt tre tidspunkter i forbindelse med grill eller bål, hvor der let kan opstå brand,« som Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos Danske Beredskaber, udtrykker det:

»Hvis du tænder forkert op ved at bruge tændvæske, eller hvis du placerer din grill eller bålfad for tæt på brændbart materiale som et hegn. Og så er der topscoreren: At du ikke får slukket kulrester og aske ordentligt bagefter.«

Sidste år var knap 70 procent af de 243 brande, der opstod som følge af uforsigtig brug af grill og bål, forårsaget af aske og gløder, der stadig viste sig at være (for) varme.

»Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og fri for gløder. Vent derfor med at smide asken ud, til det med sikkerhed er slukket helt,« siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

Samtidig advarer man hos Beredskabsstyrelsen igen-igen især mod brugen af brandfarlige væsker.

For det kan ikke bare udløse materiel skade, men også gå ud over ikke mindst børn og kæledyr, der jo kan befinder sig i noget nær øjenhøjde med grillen.

»Vi har i tidens løb set flere alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker til optænding. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger,« siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen:

Han opfordrer til helt at droppe tændvæsker eller lignende brandfarlige væsker. I stedet kan der med fordel bruges eksempelvis optændingsblokke, lyder det.

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har i en pressemeddelelse lavet en stribe gode råd til grillsæsonen, så ulykker kan undgås. For både kul- og gasgrill: