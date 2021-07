Mange vandglade danskere er hoppet med på den populære trend paddleboarding og sporten standup paddling (SUP), men det kan altså ende galt, hvis man ikke passer på.

Paddleboards, der nærmest er blevet fast inventar på de danske strande, fører ofte til redningsaktioner.

Det skriver TV 2 Øst.

Og de mange redningsaktioner har fået kano-, kajak- og SUP-instruktør i Karrebæksminde Sanne Jensen til at komme med en klar opfordring til de paddleboardglade danskere:

Gode råd Tag et introduktionskursus og lær de basale teknikker

Hav svømmefærdighederne i orden – og hvis du har børn med på vandet, så sørg også for, at de er habile svømmere

Klæd dig på efter vandets temperatur

Tag svømmevest i klare farver på og brug en leash (sikkerhedsline) om din ankel, så du ikke mister dit board

Vær opmærksom på fralandsvind og brug appen 'SejlSikkert', der viser vindforholdene lige dér, hvor du er

SUP gerne flere sammen, så I kan passe på hinanden

Fortæl pårørende, at du tager ud

Hav en mobil i et vandtæt etui med i lommen til nødsituationer

Download 'SejlSikkert Alarm'-appen og track din tur Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

»Tag nogle træningstimer, før du kaster dig ud i det. Husk en redningsvest med fløjte, og tjek vejrudsigten, før du tager afsted,« lyder den.

Paddleboards er da også overrepræsenteret i redningsstatistikkerne. Sidste år var netop paddleboards involveret i hver fjerde livstruende hændelse, der krævede assistance fra landets kystlivreddere. Det skrev Ritzau, hvor Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, har kaldt paddleboards for en »risikofyldt aktivitet«.

Det er især vindforholdene, der kan skabe farlige situationer.

Derfor opfordrer Sanne Jensen også til, at man helt lader sit board blive på land, hvis det blæser mere end tre til fire sekundmeter.