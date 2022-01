Har du åbnet din postkasse og fundet en gul flyer om vaccine og coronavirus – som ved første øjekast ser ud til at være fra Sundhedsstyrelsen – skal du være vaks.

Sedlerne kommer nemlig ikke fra Sundhedsstyrelsen.

Men derimod fra ukendte personer, der via sedlerne og QR-koder forsøger at få folk til at klikke ind på hjemmesider med misformation om covid-19 og vacciner, skriver DR Nyheder.

Over for B.T. bekræfter Anders Cinicola, der er chefkonsulent i Region Nordjylland og ansvarlig for udrulning af vaccine, at sedlerne også florerer i Aalborg.

»Det er korrekt, at der har været nogle enkelte tilfælde. Vi ved ikke, hvor mange der er tale om, så vi håber ikke, det er så udbredt.«

»Men vi ved, de er i omløb.«

På sedlerne fremgår spørgsmål om, 'hvor mange stik man vil have', ligesom man bliver opfordret til at 'forholde sig kritisk og dømme selv'.

Sundhedsstyrelsen oplyser til DR Nyheder, at de har politianmeldt sagen til Københavns Politi.

»Vi anmelder det, fordi vi synes, at det er udtryk for, at nogen bruger vores design og grafiske identitet og giver sig ud for at være Sundhedsstyrelsen, og der er vi nødt til at trække en grænse,« sig Eva Tolstrup Ziegler, kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen, der ligeledes frygter, at misinformationerne får folk til at træffe beslutninger på forkerte grundlag.

Anders Cinicola vurderer dog ikke, at sedlerne har ført til netop dét i Aalborg.

»Det er ikke et billede, vi ser, for generelt er der stor tilslutning til både 1., 2. og 3. vaccinestik i Nordjylland.«

»Men helt generelt er det ærgerligt og misvisende, at man forsøger at udnytte myndighedernes officielle design til at snyde befolkningen. Og det er især ærgerligt, hvis nogle så fravælger vaccinen på det grundlag.«

Region Nordjylland er i løbende kontakt med Sundhedsstyrelsen om sagen, der altså er anmeldt til politiet.

Cinicola opfordrer i stedet til at søge information på myndighedernes officielle platforme.