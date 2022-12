Lyt til artiklen

Overvejer man at konvertere sit boliglån, så skal man lade være med at spekulere i at ramme den præcise top og bund.

Mens man venter, kan den mulige gevinst nemlig blive spist.

Sådan advarer cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, i seneste afsnit af Euroinvestor Livsstil.

»Mere vil have mere, og man begynder at spekulere i ekstra dage og uger: Hvad skal der ske med renten der? Det er hammer farligt, for det kan gå så hurtigt,« siger Jeppe Juul Borre.

Cheføkonomen henviser til, at renten kan rykke sig enormt hurtigt og puste voldsomt til obligationskurserne. Det skete blandt i 2015, under coronakrisen og i år, lyder det. Sidder man på hænderne og vil omlægge sit lån, kan bevægelserne få dele af gevinsten til at fordufte.

»Jeg kan godt forstå, at man vil ramme den præcise top og den præcise bund for at få mest muligt ud af sin konvertering, men jeg tror også man gør sig klogt i at have en idé på forhånd og drøfte med rådgiver – hvor vil man nogenlunde gerne ligge hende? Og så er det ikke afgørende, om kursen er 99 eller 99,5, for man risikerer, at kursen ryger ned med 5 kurspoint på ganske kort tid,« siger Jeppe Juul Borre.

Kursen på obligationerne bag ens realkreditlån er afgørende, når man konverterer sig boliglån. Jo lavere kurs, jo mere høvler man af sin restgæld ved at omlægge lånet. Renter og kurser hænger sammen på den måde, at når den ene stiger, så falder den anden.

Også den uvildige rådgiver fra Realkreditkonsulenterne, Martin Riedel, råder til, at privatkunder ikke spekulerer i top og bund på obligationerne – men snarere bør man omlægge lån, når det giver økonomisk mening.

»At gætte på top og bund skal man passe på med. Det er ligesom at gætte top og bund på aktiemarkedet. Der er en sælger, og hvis han er væk, er prisen væk. Der er måske en tendens til at tænke obligationsmarkedet som noget gammeldags og langsomt, men det kan gå hurtigt,« siger Martin Riedel.

Denne artikel er fra euroinvestor.dk.