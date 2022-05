Det har været et tørt forår, og de seneste 24 dage er der ikke faldet så meget som en eneste regndråbe.

Det får nu Danske Beredskaber til at råbe vagt i gevær.

»Der er meget høj brandfare i weekenden. Det betyder ganske enkelt, at en lille gnist kan give rigtig store problemer. Der skal ikke ret meget til,« siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, og uddyber:

»Det kan bare være, når man lige vender kullene i grillen. En glød kan hurtigt tage fat i carporten eller naboens buskads og starte en brand. Det kan hurtigt blive temmelig omfattende lige nu.«

Aarhus og Østjylland er lige nu det tørreste sted i Danmark.

Bjarne Nigaard anbefaler, at man ser sig godt omkring, inden man tænder op for noget. Hvis det er tørt, er rådet ganske enkelt: Lad være.

»Man skal overveje, om det lige er den her weekend, man skal lave snobrød eller tænde grillen. Måske skal man udskyde det projekt,« siger han.

Og hvis man alligevel beslutter sig for, at den første weekend i maj er tiden til et bål i haven, skal man altid have vand klar, understreger han.

»Det går utrolig hurtigt, når ilden først tager fat. Der kan man ikke – som i overhovedet ikke – nå at lægge det man har i hænderne fra sig, trisse hen til vandkanden og så pøse lidt vand på. Så er carporten væk og huset ved at blive slugt,« siger Bjarne Nigaard.

Brandvæsnet har travlt i øjeblikket, men Bjarne Nigaard understreger, at de selvfølgelig rykker ud lynhurtigt, hvis uheldet er ude.

»Men det ærgrer os hver gang, vi bliver inviteret med til grillfest i haven på den måde. Det er et tegn på, at nogen har fejlvurderet situationen. Vi vil langt hellere have et dejligt forår, hvor vi kan nyde vejret, uden nogen futter huset af, « siger han.

Han råder desuden til, at man altid tjekker brandfare.dk.