Sikkerhedsstyrelsen advarer mod at fyre batteriet Intense fra Johansen Fireworks af.

Styrelsen har tidligere givet påbud til Johansen Fireworks om at trække batteriet tilbage, men ved kontrol på salgssteder er batteriet alligevel stadig i omløb.

Test har vist, at der er en risiko for at batteriet vælter, når der skydes af.

Opdateres...

/ritzau/