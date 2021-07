Danmarks dybeste sø, Furesø, er et populært sted at bade. Men nu advarer Rudersdal Kommune om at bade flere steder ved søen.

Der er nemlig problemer med sundhedsskadelige alger.

Det skriver Rudersdal Kommune på deres hjemmeside.

Algerne er fundet ved følgende fire badesteder i Furesøen.

Badested ved Birkerød Sejlklub

Furesøen, Kinabugten

Badeanlægget ved Holte Roklub

Sjælsø Strand ved Eskemose Skov

Algerne kan genkendes på deres flaskegrønne farve. Kommer man i kontakt med dem, kan det risikere at medføre hududslæt samt forgiftning, der kan give hovedpine, kvalme og opkast.

Men det er faktisk hundene, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge af algerne. Algerne forårsager jævnligt dødsfald blandt hunde, da giftstofferne i algerne nedbryder leveren.

Kommunens anbefaler, at man ikke bader i vandet, da mængden af algerne er stor lige nu.

Hopper du alligevel i vandet de givne steder, så anbefales det, at du tager et grundigt bad efterfølgende.