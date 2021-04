Hvis du ønsker dig ubegrænset adgang til alt internationalt indhold på streamingtjenesten Netflix, kan det være fristede at downloade app'en 'FlixOnline'.

Men det skal du ikke gøre.

Sådan lyder opfordringen fra virksomheden Check Point Software Technologies, der er en af verdens største leverandører af it-sikkerhed, i en pressemeddelelse.

App'en er nemlig ikke oprettet for at hjælpe dig som en genvej til Netflix-indhold. Det er i stedet en ondsindet malware i forklædning, der bare venter på at inficere din mobil.

Check Point Software Technologies' hovedkvarter i Tel Aviv, Israel. Foto: Baz Ratner Vis mere Check Point Software Technologies' hovedkvarter i Tel Aviv, Israel. Foto: Baz Ratner

Hvis man downloader app'en, beder den om en lang tække tilladelser, som bruges til at inficere din mobil.

Malwaren spreder sig ved at lave autogenerede svar på Whatsapp-meddelelser, som sendes videre til dine kontakter. I beskederne er der er et phisinglink, og trykker man på dette link, får hackerne adgang til overvågning og deling af brugernes private data.

Malwaren er den seneste i rækken, der forsøger at få adgang til brugernes data, oplyser it-virksomheden:

»Inden for det seneste år har Check Point Research set et stigende antal succesfulde angreb gennem mobilapps, som brugerne umiddelbart har tillid til. Med et konstant skiftende landskab for mobiltrusler er det derfor uhyre vigtigt, at man sørger for altid at have den nyeste opdateringer og en sikkerhedsløsning for mobile enheder,« fortæller Niels Zimmer Poulsen, der er Head of Security Engineering hos Check Point Software Technologies Danmark.