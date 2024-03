Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har tirsdag meldt ud, at regeringen overvejer, at Danmark skal kaste nødhjælp ud over Gaza fra fly.

Men der er en risiko for, at nødhjælpen i virkeligheden ender hos Hamas.

Det fastslår Jens Lærke, der er talsmand for FN's kontor for koordinering af humanitære anliggender, OCHA, til DR.

»Der er jo ikke noget politi eller noget i det nordlige Gaza, som kan stå og opretholde lov og orden og tjekke, at du er rent faktisk er en person, som har behov for den her mad til din familie, eller som kan tjekke, at du er medlem af en væbnet gruppe, som er betragtet som en terrororganisation - altså Hamas eller Islamisk Jihad,« siger Jens Lærke til DR.

Her ses noget af den nødhjælp USA, Frankrig og Storbritannien har kastet ud over Gaza. Foto: Amir Cohen/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses noget af den nødhjælp USA, Frankrig og Storbritannien har kastet ud over Gaza. Foto: Amir Cohen/Reuters/Ritzau Scanpix

USA har i samarbejde med Jordan nedkastet over 36.000 måltider til Gaza.

Seneste skete det igen tirsdag, og Storbritannien og Frankrig har ligeledes kastet nødhjælp ud over Gaza.

Det førte for en uge siden til nogen kaotiske scener ved kysten i det sydlige Gaza, hvor folk hoppede i vandet og svømmede ud til nødhjælpen.

Som argument for at kaste nødhjælp ud over Gaza er, at nødhjælpsorganisationer i månedsvis advaret om en desperat situation i det Hamas-kontrollerede område.