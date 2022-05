Blå mandag er en fyldt med sjov, venner og et stort forbrug – men det kan derfor også ende i en ærgerlig oplevelse.

»Ofte har konfirmanderne både mange kontanter på sig og måske en ny smartphone, tablet eller andet elektronik, de har fået i gave. Det gør dem til lette ofre og store gevinster for lommetyvene,« siger Torben Bidstrup, skadechef hos Købstædernes Forsikring:

Forsikringsselskabet kommer derfor med en advarsel til de mange konfirmander, der i denne tid suser rundt i bybilledet, måske udstyret med kontanter fra konfirmationens gavebord.

Samtidig er antallet af lommetyverier igen stigende efter at have været gået i dvale i de seneste coronaramte år.

Fire gode råd til konfirmanden Sådan kan man forsøge at sikre sig mod lommetyveri på blå mandag: Overfør kontanter til et betalingskort.

Opbevar værdigenstande i en taske eller en lomme, som kan lukkes.

Overvej at lade værdigenstande som dyre smykker, dyre tasker eller elektronik blive hjemme.

Hold øje med hinanden. Kilde: Købstædernes Forsikring

Ifølge tal fra Danmarks Statistik har der været 5.200 anmeldelser om lommetyverier i første kvartal af 2022, og tallet er derfor markant stigende i forhold til 2020 og 2021.

»Under pandemien var det tydeligt, at vilkårene for lommetyvene var sværere, men nu hvor vi igen kan komme ud, kommer lommetyvene også ud, og de er sultne. Derfor skal vi igen være opmærksomme, når vi færdes rundt i byerne, i tivoli eller andre steder med store menneskemængder,« siger Torben Bidstrup fra Købstædernes Forsikring.

Samtidig kan der være et forsikringsmæssigt twist i den faktum, at konfirmander i høj grad går rundt med kolde kontanter i lommerne.

»Forsikringsmæssigt er man ekstra udsat, når man bærer kontanter, fordi forsikringen som regel ikke dækker tyveri af rede kontanter,« siger Torben Bidstrup:

»Derfor kan det være en idé at sende sin konfirmand afsted med et betalingskort i stedet. Den nye elektronik skal også være tænkt ind i forsikringen, hvis det bliver beskadiget eller stjålet på blå mandag og skal dækkes.«