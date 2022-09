Lyt til artiklen

Industriproduktionen faldt med 2,6 procent i juli, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det lyder måske ikke af meget – men tallene er foruroligende.

Det mener Dansk Industri (DI), som frygter, at faldet i industriproduktionen kun er toppen af isbjerget.

At vi er på vej ind i en tid med begrænset vækst.

Ja, i en ny økonomisk nedtur.

»Isoleret set er dagens (tallene blev offentliggjort onsdag morgen, red.) fald ikke bekymrende. Industrien har stået bomstærkt i den seneste tid trods uroligheder i de globale forsyningskæder. Men vi må erkende, at pilen desværre peger nedad i den kommende tid,« siger Morten Granzau, chef for Økonomisk Politik og Analyse i DI, i en pressemeddelelse.

»Industriproduktionen er en af vores tidligste indikationer på konjunkturtrenden i dansk økonomi, så dagens tal varsler da bestemt ikke godt. Et fald i en enkelt måned er dog ikke tilstrækkelig til at lave hastige konklusioner, da industriproduktionen kan have en del udsving på månedsbasis,« tilføjer han.

Hos DI skaber den nuværende situation med galopperende inflation og en tiltagende energikrise stor bekymring.

»Vi ser ind i en tid, hvor de høje renter vil dæmpe efterspørgslen blandt danske og udenlandske forbrugere, og hvor der er betydelig risiko for produktionstop i Europa som følge af mangel på eller for høje priser på gas. Det må ventes at sætte sig i færre ordrer og et fald i produktionen blandt danske industrivirksomheder,« siger Morten Granzau.

Det er første gang i år, at den danske industriproduktion er faldet. Samlet set er den ti procent højere end ved årsskiftet.