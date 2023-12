Nytårsaften er som bekendt en aften, hvor man enten ikke er hjemme – eller farer meget ud og ind ad dørene.

Og det ved indbrudstyvene udmærket, lyder det fra Videncentret Bolius.

Derfor advarer man om, at der er en ekstra høj risiko for indbrud i løbet af nytårsaften. Det siger Tine R. Sode, fagekspert i Videnscentret Bolius, til B.T.

»Der sker flere indbrud. Der er så meget liv i gaderne, folk render ind og ud af døren, og der er mange mennesker over det hele. Det vil måske ikke være ualmindeligt, hvis man ser nogen, man ikke kender, og som kan være en tyv.«

»Derudover er mange mest opmærksomme på deres egen fest og lægger derfor mindre mærke til, hvad der sker hos naboerne. Nytårsløjer er også almindeligt, så det er svært at vurdere, om det er løjer eller alvor, hvis der er aktivitet hos naboerne.«

Ifølge Tine R. Sode er risikoen for indbrud større nytårsaften end en almindelig aften.

Dog ikke på niveau med eksempelvis juleaften, siger hun.

»Oftest er det sådan ved nytårsaften, at man kommer hjem. Måske lidt fuld, men man kommer hjem. Modsat juleaften, hvor mange rejser væk og overnatter.«

»Det vil sige, at det ikke er lige så nemt for indbrudstyvene. De ved ikke, om man kommer hjem, og derfor kan de blive opdaget hurtigt. Og skulle man have haft indbrud, opdager man det måske hurtigt og kan nå at advare naboer. Det sker indimellem, at de eksempelvis tager en gade ad gangen, hvor de stjæler ejendele.«

»Og det er jo ikke rart.«

Heldigvis er indbrud i juledagene, 23. til 31. december, faldet i perioden fra 2011 til 2021 ifølge Danmarks Statistik.

Fra 1873 indbrud i 2011 til 473 i 2021.

Sådan undgår du indbrud nytårsaften Tal med dine naboer om, hvem der er hjemme eller ej.

Hvis du er hjemme, så hold øje med naboernes huse. Husk også at låse, når du går ud og fyrer af.

Hvis du er væk, så få naboerne til at holde øje med dit hus.

Sæt bevægelsessensor på udendørs belysning.

Gem dine værdier.

Lås haveredskaber inde.

Skriv ikke på sociale medier, at du er til fest et andet sted. Kilder: Bo Trygt og Videncentret Bolius.

I dag fredag er Rigspolitiet kommet med dugfriske tal på området, hvad angår anmeldelser af indbrud mellem 19. og 28. december.

Her har dansk politi modtaget 500 anmeldelser om indbrud, hvilket er 31 flere end samme periode sidste år.

Videncentret Bolius advarede i første omgang om risikoen for indbrud nytårsaften tilbage i 2021. Og de ser stadig eksempler på det, også selvom det er fest i hjemmene.

»Mange vælger at fyre krudt af i samlet flok, så er huset frit og ofte ulåst, mens larmen udefra camouflerer eventuel larm indenfor. Hvis huset er ulåst, kan du risikere at være dårligere dækket i forhold til din forsikring,« sagde Tine R. Sode, hvilket hun gengiver i dag over for B.T.

Længere oppe i faktaboksen kan du se en række gode råd til at forebygge indbrud nytårsaften.