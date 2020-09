I Norge er flere begyndt at drikke klordioxid som medicin mod covid-19.

Men det norske Legemiddelverket advarer mod brugen og kalder det, det rene gift.

»Det har været markedsført som en mirakelkur i mange år. For det første er det rigtig giftigt, og for det andet fungerer det ikke,« advarer Steinar Madsen, medicinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk – som svarer til Lægemiddelstyrelsen.

Advarslen kommer efter, at folk er begyndt at brede budskabet om, at det desinficerende middel skulle være en vidunderkur mod corona. Det skriver Dagbladet.

En kvinde har for eksempel anmeldt produktet 'NatriChlor' på Amazon og skrevet, at hendes 77 årige mor fik det meget bedre efter at have drukket det, og efter et par dage var hun helt frisk.

Ud over corona bliver klordioxid også beskrevet som et middel, der kan kurere kræft, malaria og sågar autisme.

Men det kan det altså ikke, mener Steinar Madsen. Det kan faktisk være utrolig farligt.

Klorodioxid er nemlig en gas, der kan opløses i vand, hvilket sker, når det optages i maven – og netop fordi det er en gasform, så kan klordioxid altså eksplodere.

Det har da også fået fatale konsekvenser for nogle. Blandet andet i Sydamerika, hvor der er blevet registreret en række dødsfald i forbindelse med indtagelsen af klordioxid, der også bruges til at afblege terrasser med.

I Argentina er en fem år gammel dreng i august død, efter han blev givet midlet som en kur mod corona.