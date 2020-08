'Tænk, før du går tur med din hund. Asfalten er brændende varm i disse dage.'

Sådan lyder advarslen fra Dyrenes Velfærd i et Facebook-opslag, der på blot to døgn er blevet delt mere end 10.000 gange.

Opslaget er krydret med et billede af et sæt hundepoter, som er blevet slemt forbrændte efter at have gået på brandvarm asfalt.

Jeanette Wulff Geerthsen, der er formand for Dyrenes Velfærd fortæller, at organistionen har delt opslaget for at sikre sig, at folk tænker sig om en ekstra gang, inden de hiver deres kære kæledyr med ud på de glohede veje.

»Det er et gammelt billede, men det viser, hvor galt det kan gå, hvis man ikke tænker sig om,« siger formanden.

Hun har en række gode råd til, hvordan man undgår at forbrænde sin hunds poter:

»Man skal så vidt muligt forsøge at gå tur med sin hund tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor asfalten ikke er så varm. Hvis det ikke er muligt, skal man gå ud og mærke med sine egne fødder, om man selv kan tåle det.«

»Ellers kan man jo investere i et par hundesko,« fortsætter hun.

Jeanette Wulff Geerthsen påpeger, at den varme asfalt ikke kun er et problem for hunde. Katte kan også hurtigt komme galt afsted.

»Hvis man har en udekat, så er det meget vigtigt, at man tjekker dens poter, når den kommer hjem, så den ikke går rundt og lider nød, uden man opdager det.«

Formanden fortæller, at hvis skaden er sket, så skal man kontakte dyrlægen med det samme.

»Man skal ikke selv lege med den slags skader. Det kan være meget alvorligt med den slags forbrændinger,« advarer hun.