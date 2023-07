Du skal ikke kun være på vagt over for hugorme og hvepse i de varme sommerdage.

Den giftige fjæsing er tilbage, og lige så elsket den er på restauranterne, lige så hadet er den af badegæsterne.

Og i visse områder er den i højsæson.

Det fortæller Henrik Carl, biolog og fiskeekspert på Statens Naturhistoriske Museum

»Fjæsinger elsker varmen, så jo varmere det er, jo mere vil vi se dem inde ved kysterne,« fortæller han.

Om vinteren befinder de giftige krabater sig ude på dybt vand, hvor de om sommeren kommer ind, fordi det bliver varmt.

»Selve størrelsen på fjæsingebestanden har også en betydning, og det virker til, at fjæsingen er blevet meget mere almindelig de sidste par årtier og særligt de sidste 10 år.«

Fjæsingen ligger gravet ned i sandet, så man kun se de små øjne og rygfinnen, hvor der foran sidder to giftpigge, som mange danskere hvert år træder direkte ned i.

Selvom stikket gør mere ondt end et bistik, så skal man ikke afholde sig fra at tage en tur i bølgen blå, fortæller Henrik Carl.

»Man skal ikke undlade at bade. Hvis man ved, at man er på en strand, hvor der er mange fjæsinger, så kan man tage et par badesko på, og så er der ikke noget problem.«

Og det er især på Kattegatkysterne, ved Djursland og den nordlige del af både Sjælland og Jylland at man finder fjæsingen.