En falsk mail er i omløb.

Det oplyser Matas i app'en 'Mit digitale selvforsvar'.

Her lyder det, at den falske mail angives som at være fra Matas.

Mailen sendes fra afsenderen 'BTC-transaktion <kundeservice@matas.dk>', men den er altså slet ikke fra Matas.

Sådan her ser den falske mail ud. Vis mere Sådan her ser den falske mail ud.

Mailen eller SMS'en kan dog se ganske ægte ud, da afsenderen anvender metoden 'spoofing', som gør, at den lander på din telefon som en SMS eller mail, på præcis samme måde som det normalt ville ske.

Derfor anbefales det i app'en, at man ikke klikker på nogle links, men blot sletter mailen.

Mailen sendes rundt til tilfældige danskere, oplyses det.

Matas understreger, at der ikke har været tale om et sikkerhedsbrud fra deres side, og oplysningerne er ikke videregivet fra Club Matas.