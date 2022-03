De seneste dage med høj sol og blæst har gjort naturen meget tør i det østjyske, og derfor er der nu skærpet risiko for brande i naturen.

Den visne vegetation fra sidste år er her i foråret meget sårbar over for varmepåvirkning og bryder nemt i brand.

Derfor opfordrer Østjyllands Brandvæsen folk til at tænke sig ekstra om lige nu.

Opfordringen kommer efter, at brandvæsenet lørdag måtte rykke ud til en stor naturbrand i Aarhus Vest, hvor cirka 1.000 kvadratmeter græs stod i flammer.

Branden blev heldigvis stoppet, før den kunne brede sig til et nærliggende skovareal.

»Pas på ude i naturen ved brug af åben ild,« lyder det fra Østjyllands Brandvæsen, der samtidig kommer med gode råd til at passe på i naturen.