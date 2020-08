Hvis du modtager en mail fra din chef, hvori han eller hun beder om hjælp til at købe et gavekort, skal du lige tøve en kende.

For tiden rammes danske virksomheder nemlig af en særlig type svindel, også kendt som CEO-svindel, hvor medarbejdere modtager e-mails fra svindlere, der udgiver sig for at være deres chef.

Det advares borgerne om i appen 'Mit digitale selvforsvar'.

'I e-mailen beder 'chefen' medarbejderen om at købe et eller flere gavekort til en værdi af 500 eller 1.000 kroner,' skriver Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, som står bag appen, og tilføjer:

'E-mailen er af hastende karakter, så medarbejderen skal straks sende indløsningskoderne fra gavekortene.'

For at gøre ondt værre, så skal medarbejderen selv lægge ud for gavekortene, og derfor er det også dem, der mister pengene, hvis det lykkes at gennemføre svindelnummeret.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden er der en helt særlig måde, hvorpå man kan spotte de ovenstående svindelmails.

E-mailen indledes nemlig typisk med ordene; 'Har et min?'

Det er en mail som denne, som bruges til den såkaldte 'CEO-svindel.' Foto: Mit Digitale Selvforsvar Vis mere Det er en mail som denne, som bruges til den såkaldte 'CEO-svindel.' Foto: Mit Digitale Selvforsvar

Borgere, der har modtaget mails som ovenstående, rådes til ikke at svare på dem.