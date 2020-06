Svindlere forsøger i øjeblikket at lokke pasoplysninger ud af danskere gennem en række mails, der ser meget overbevisende ud.

Her udnytter svindlere e-Boks' navn og opfordrer folk til at uploade billeder af sit pas.

Sådan lyder det i en advarsel i appen 'Mit Digitale Selvforsvar', der drives i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

I de aktuelle mails forsøger svindlerne at lokke pasoplysninger ud af folk ved at oplyse, at ens e-Boks angiveligt skulle være blokeret på grund af mistanke om svindel.

Eksempler på fupmailen. Foto: Mit Digitale Selvforsvar Vis mere Eksempler på fupmailen. Foto: Mit Digitale Selvforsvar

»Fald ikke for fupnummeret!« lyder meldingen i advarslen.

Er man i tvivl om, hvorvidt der er problemer med ens e-Boks, kan man henvende sig direkte via e-Boks' hjemmeside eller i deres officielle app.

Udmeldingen om fup-mails kommer kort tid efter, at politiet var ude at advare om andre svindlere, der forsøger at udnytte ældre, som netop har mistet deres kære.

Her udgiver de sig for at være fra bedemanden eller skifteretten for at lokke penge ud af dem.