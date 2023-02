Lyt til artiklen

Man har måske hørt om post, der hævdes at være forsøgt leveret, men som ikke er det. En ny postsag hører dog formentlig til sjældenhederne.

TV 2 Øst har kunnet berette, at 88 breve er blevet fundet i Nyskov omkring Lundby. Brevene var ikke blevet leveret af PostNord, og de var alle uåbne.

Tirsdag var den så gal igen.

Her blev der nemlig fundet et nyt brev, da mediet tog ud til skoven med den kvinde, der fandt den første bunke med breve.

Hvorfor og hvordan brevene er endt i skoven, er for nu et mysterie. Ikke desto mindre beklager PostNord sagen:

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at det kan ske, og jeg kan kun beklage mange gange. Det er en situation, som vi tager meget alvorligt, og derfor er vi i gang med en grundig undersøgelse af sagen,« lyder det fra Michael Frølich, direktør for PostNords brevforretning.

Nyskov ligger på det sydlige Sjælland – 17 kilometer nord for Vordingborg.

PostNord har for nylig meldt ud, at deres postbude i fremtiden skal kunne dokumentere, at de rent faktisk har forsøgt at aflevere breve og pakker hos borgeres adresser.

Det sker efter sager, hvor bude slet ikke har været forbi posten. Den historie kan du læse mere om HER.