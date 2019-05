En udramatisk hændelse ved Tommerup på Fyn fredag eftermiddag havde nær udviklet sig til en frygtelig katastrofe. Nu vil Havarikommissionen undersøge sagen.

Her myldrede 40-50 skolebørn ifølge et øjenvidne ud på skinnerne, mens deres tog midlertidigt holdt stille - men øjeblikket efter kom et tog buldrende i modsat retning.

Øjenvidnet fortæller til Fyens Stiftstidende, at de mange børn i skolealderen var uhyre tæt på at blive ramt af det modkørende tog.

På en strækning, hvor gennemkørende tog når en hastighed på omkring 170-180 kilometer i timen, vel at mærke.

Først da toget var omkring 100 meter fra at ramme børnene, opdagede de ifølge øjenvidnet, hvad der var ved at ske.

Med en hastighed på 180 kilometer i timen ville toget have ramt børnene blot to sekunder senere.

Men i sidste øjeblik nåede de heldigvis væk fra skinnerne, oplyser øjenvidnet, som ikke ønsker at få sit navn frem.

Havarikommissionen bekræfter, at der var en situation på skinnerne, som nu vil blive undersøgt nærmere.

»Jeg kan bekræfte, at vi er blevet orienteret. Vi kommer til at bede DSB om en skriftlig redegørelse, som vi så vil vurdere sagen på baggrund af,« siger souchef i Haverikommissionen, Bo Haaning, til Fyens Stiftstidende.

Havarikommissionen kan vælge at kigge nærmere på potentielt farlige hændelser, selv om ingen personer kom til skade.

Det gør kommissionen typisk, hvis den vurderer, at situationen kan give ny viden, så andre farlige situationer kan undgås i fremtiden.

DSB har ingen kommentarer, idet Havarikommissionen er inde over sagen.