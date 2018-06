Hver sommer bliver mange danskere syge med opkast og diarré, fordi de sjusker med hygiejnen ved grillen om sommeren. Men ved at følge en række simple hygiejneråd kan man nyde bøffen uden kvaler.

Det er især de unge mellem 18 og 25 år, der ’bøffer’ i den ved grillen, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere råt kød, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvad kan du bedst lide at grille?

Styrelsen sætter derfor fokus på grillhygiejne i en ny oplysningskampagne, der skal forsøge at fjerne typiske fejl ved grillen – fejl som kan betyde, at en hyggelig grillaften slutter med opkast og diarré.

»Vi ved fra undersøgelser, at det især er unge under 25 år, som ikke er bevidste om hygiejnen, når de griller, og de glemmer typisk at holde råt kød adskilt fra stegt. Og når så de mere primitive forhold i parken gør det vanskeligt f.eks. at vaske hænder, stiger risikoen for, at grillaftenen ender med dårlig mave,« siger Fødevarestyrelsens hygiejneekspert, Annette Perge, der har været med til at lave kampagnen.

Det er stadig oftest dansk kyllingekød, der står bag infektion med campylobacter, som kan give diarré og opkast. Foto: Nikolai Linares Vis mere Det er stadig oftest dansk kyllingekød, der står bag infektion med campylobacter, som kan give diarré og opkast. Foto: Nikolai Linares

Hun forklarer, at det typisk er kombinationen af kul, kolde øl og kåd sommerstemning, der skaber en mere ’afslappet holdning’ til hygiejnen, når man griller udendørs.

Hvert år registreres ca. 4500 patienter, der er blevet syge af madbakterien campylobacter. Statens Serum Institut vurderer dog, at det reelle antal sandsynligvis 12 gange højere.

Campylobacterbakterien findes især på kyllingekød, men kan også forekomme i andre typer kød. Også salmonella er en hyppig 'gæst', hvis ikke man får stegt kødet ordentligt. Gerne ved 75 grader.

Fakta GODE GRILLRÅD - FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN: ● Vask dine hænder grundigt eller brug håndsprit, før du begynder at forberede maden. Også efter du har forberedt råt kød, fisk og fjerkræ. ● Brug ikke hænderne til at lægge råt kød eller fisk på grillen. Brug i stedet for grill-redskaber for at undgå unødig spredning af bakterier. ● Brug forskellige redskaber til råt og tilberedt kød. ● Vask alle redskaber og fade, som har været i kontakt med råt eller delvist tilberedt kød eller fisk lige efter brug. ● Placer aldrig den færdige mad på et fad, hvor der har ligget råd kød eller rå fisk. ● Væg kød, som passer til grillens størrelse og gennemsteg kylling og hakkebøffer Kilde: DTU Fødevareinstitut og Fødevarestyrelsen.