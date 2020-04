For to uger sad 19-årige Benjamin Kyoo Dysager i metroen på vej hjem til sin kæreste. Coronavirussen havde for længst ryddet dagsordenen i Danmark, toget var stort set tomt, og sæderne omkring Benjamin var tomme.

Men i båsen ved siden af - omkring to meter væk - sad en ældre hvid mand. Da han fik øjenkontakt med Benjamin, fastholdt han hans blik, mens han demonstrativt trak sit halstørklæde op over næse og mund.

»Det har været den mest voldsomme og ubehagelige episode,« fortæller Benjamin Kyoo Dysager.

Metroturen er dog ikke enkeltstående.

Efter coronakrisen brød ud har Benjamin Kyoo Dysager flere gange oplevet racisme fra folk, der tror, han er fra Kina og dermed associerer ham med coronavirus. (Privatfoto) Vis mere Efter coronakrisen brød ud har Benjamin Kyoo Dysager flere gange oplevet racisme fra folk, der tror, han er fra Kina og dermed associerer ham med coronavirus. (Privatfoto)

I takt med at verden fik øjnene op for coronavirus, begyndte Benjamin Kyoo Dysager, der er adopteret fra Sydkorea, nemlig at få ubehagelige reaktioner fra fremmede.

I en kronik i Politiken fortæller Benjamin Kyoo Dysager, hvordan han har oplevet mindst otte episoder, hvor han har været udsat for racisme på grund af coronavirus.

Fra spørgsmål om, hvorvidt han har nogle familiemedlemmer i Kina, der er ramt af coronavirus, til malplacerede jokes om, at Benjamin Kyoo Dysager nok selv er smittet.

'Selv i min klasse er der folk, der spørger, om jeg har fået corona. Det spørger de ikke andre i klassen om. Måske er der noget ved mine skæve øjne og hudfarve, der gør, at folk mere registrerer mig i offentligheden lige i denne tid. Når jeg passerer folk på gaden, holder de den der meters afstand, som alle gør i øjeblikket. Men når de går uden om mig, er det lige med en ekstra halv meters afstand,' skriver Benjamin Kyoo Dysager i kronikken, der kan læses her.

19-årige Benjamin Kyoo Dysager er adopteret fra Sydkorea og opvokset i Vestjylland. (Privatfoto) Vis mere 19-årige Benjamin Kyoo Dysager er adopteret fra Sydkorea og opvokset i Vestjylland. (Privatfoto)

Han har også lagt mærke til, at fremmede på gaden ikke holder samme afstand til hans blonde og blåøjede kæreste.

I begyndelsen grinede Benjamin Kyoo Dysager lidt af situationen, men jo flere kommentarer han fik, og jo mere han talte med sine venner, sin kæreste og sin familie om det, desto mere stod det klart for ham, at det påvirkede ham.

»Jeg har ikke været vred, men jeg har været skuffet og forbavset over, at det er sådan,« siger Benjamin Kyoo Dysager.

Efter han udkom med sin klumme i Politiken, er han blevet kontaktet af en række andre danskere med asiatisk oprindelse, der har samme oplevelse, og han håber, at hans indspark kan være med til at sætte fokus på den racisme, som nogle lige nu oplever på grund af coronakrisen.