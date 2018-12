Lodsejere rundt omkring i Danmark bliver mere og mere trætte af, at folk gæster deres grunde.

Derfor vil du oftere og ofrere støde på skilte såsom ‘privat grund’, ‘adgang forbudt’ og ‘lukket for offentligheden’.

Men må lodsejerne egentlig det?, spørger TV 2 Friluftsrådet.

Både og, lyder svaret.

»Vi oplever i stigende omfang, at lodsejere vælger at lukke af for den lovlige adgang,« siger Jan Ejlsted, der er direktør i Friluftsrådet.

Reglerne varierer alt efter, om der er tale om offentlige eller privatejede strande og skove.

Tommelfingerreglen er, at du i privatejede skove godt må færdes - men at du er gæst, og derfor skal følge husreglerne, som er som følgende:

Du har lov til at være i skoven fra klokken 6 om morgenen til solnedgang - men kun på stierne.

Desuden må du ikke slå dig ned mindre end 150 meter fra bygninger. Det skal sikre, at dem, der ejer skoven, kan opretholde privatlivets fred, selvom du er på besøg.

Hvis gæsterne i den privatejede skov ikke opfører sig ordentligt - det kan f.eks. være, at de larmer, smider skrald eller på anden måde generer, så har lodsejeren ret til at lukke skoven af.

De regler gælder også i offentlige skove, men her må du bevæge dig døgnet rundt og også uden for stierne - så længe det er til fods.

Et eksempel, der understreger den praksis, er Farumgård i Farum, der har lukket deres ellers velbesøgte skov af, fordi det vrimlede med gæster, som ikke tog hensyn til de faste beboere.

Farumgård har netop vundet i byretten, hvor de fik bekræftet, at det er i orden, at de lukkede deres skov af. Sagen skal for landsretten i 2019, skriver sn.dk.