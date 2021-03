Holder du god afstand, når du handler? Spritter du hænderne af, når du træder ind i et nyt lokale? Og har du droppet at give hånd til fremmede? Flere af vores corona-vaner bliver svære at slippe af med.

I hvert fald, hvis man spørger den norske adfærdsspecialist Jørgen Dalen, som norske TV 2 har talt med.

»Mange styres af de forventningerne, de har. De ønsker, at få det tilbage, som de har mistet. Men der er en del ting, som tyder på, at vi fortsat må have tålmodighed,« siger Jørgen Dalen.

Mediet har spurgt ind til tre scenarier:

Hygiejne:

Netop at spritte og vaske hænder er en vane, som ikke er så let at slippe, ifølge Jørgen Dalen. Han fortæller, at det psykologisk set er en type læring, som vil holde længe. Hans bud er, at vi faktisk vil holde fast i den gode hygiejne i to til tre år.

Kram og håndtryk:

Det er netop en ting, som i løbet af pandemien er blevet betragtet som en af de store smittespredere. Derfor vil der også gå længe, før et kram med en bekendt eller et håndtryk med en fremmed bliver normalt igen. Men - bare fordi vi ikke kommer til at kramme løs - så vil menneskelig kontakt vende hurtigt tilbage, eftersom vi er sociale væsner, mener han.

Rejser:

Ifølge Jørgen Dalen, så er der mange, der rejser til udlandet for at blive stimuleret og få nye indtryk og minder. Og selvom corona satte en stopper for udlandsrejserne, så satte den ikke en stopper for stimulerende oplevelser. Folk fandt nemlig andre måde at få nye indtryk på, og det vil vare ved, tror Jørgen Dalen.

Faktisk vurderer han, at det kan tage op til to-tre år, før vi igen vender tilbage til vores normale rejseaktivitet.