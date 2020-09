Regeringens nye retningslinjer, krav og anbefalinger om corona mangler sammenhæng, og derfor kommer vi ikke til at lytte til dem. Det mener, adfærdsforsker ved Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen.

»Det er en rodet landhandel, der ikke hænger sammen. Det er ligesom i Olsen-banden: Vi skal bruge en pølsemand, et sæt skruer osv. Og man forstår ikke, hvad det sammen skal give. Det eneste, de har til fælles, er, at det handler om, at smittetallet stiger.«

De nye regler lyder, at barer og restauranter i københavnsområdet skal lukke klokken 22. Derudover vil myndighederne gerne have, at borgere laver en social bobbel og kun ses med en håndfuld af de samme mennesker, og faktisk så de helst, at vi slet ikke tog til fest.

»Noget handler om at stoppe smitte i nattelivet, noget andet handler om restauranter, og noget tredje handler om privat samvær. Det er ikke målrettet og ikke tydeligt, hvor vi skal hen. Vi mangler at blive overbevist om, at vi skal gøre det her. Hvad er målet?,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Men politikerne og politiet giver os altså kun ordrer, ingen forklaring. Overborgmester i København, Frank Jensen, har under et pressemøde torsdag været ude med en klar opfordring til danskerne om at følge de nye regler:

»Vi bliver nødt til at sætte livet lidt på pause, selvom det kan være hårdt at sidde hjemme - især når man er ung. Vi skal skrue ned for vores sociale liv og tage myndighedernes anvisninger alvorligt,« sagde Frank Jensen.

Men netop her viser problemet sig, mener Pelle Guldborg Hansen. For danskerne forstår udmærket, hvad myndighederne melder ud. Men skal vi rette ind, skal myndighedernes udmeldinger give mening, mener adfærdsforskeren.

»Vi forstår jo godt myndighederne i princippet. Men for at vi skal gøre det, skal der være sammenhæng. Det virker for diffust. Det peger for meget i øst og vest, derfor gør vi ikke, som de siger.«

Politiinspektør ved Københavns Politi, Anne Tønnes, har også været ude med en løftet pegefinger til danskerne:

»Spring festen over. Gå hjem, når barer og restauranter lukker. Gå helt hjem,« siger hun under et pressemøde torsdag middag.

Men sådan fungerer det altså ikke, hvis du spørger adfærdsforskeren. Det er ikke nok, at en myndighed fortæller, hvad man skal gøre.

»Det havde været nok i Nordkorea, men ikke i Danmark. Bliver det for meningsløst, har vi en sund skepsis,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Derfor forudser Pelle Guldborg Hansen, at det ikke kun er de unge, der ikke kommer til at lytte til myndighedernes anvisninger denne gang.