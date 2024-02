Han blev kendt i hele Danmark, da han i efteråret blev anholdt på Christiania.

Nu er Adam Dyrvig Tatt færdig som chefredaktør for det undersøgende medie Danwatch.

Et job, han har haft i halvandet år.

Det skriver fagbladet Journalisten.

I stedet er Jakob Sloma Damsholt blevet konstitueret i stillingen.

»Det er rigtigt, at Adam er stoppet hos os, og at Jakob i den forbindelse er blevet konstitueret som journalistisk chefredaktør,« lyder det i et mail-svar fra direktør for Danwatch, Jesper Nymark.

Det fremgår ikke, hvorfor Adam Dyrvig Tatt stopper, og han har ikke selv ønsket at kommentere sagen overfor Journalisten.

I september blev den nu forhenværende chefredaktør centrum i en debat om politiets brug af magt.

En helt almindelig onsdag eftermiddag var han på vej for at hente sine børn i SFO ved Christianshavn Skole i København, da han blev anholdt af politiet og udsat for peberspray.

Episoden blev optaget på video og skabte efterfølgende voldsom debat om politiets magtanvendelse.