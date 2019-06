»Jeg vågner i et kort øjeblik, men alt er sløret. Jeg fornemmer, at jeg er blevet båret ind i en bygning,« siger 46-årige Bente Strunge Hermann. Næste gang hun åbner øjnene, ligger hun på traumecentret på hospitalet i Randers.

»Der står en masse læger og sygeplejersker omkring mig, som klipper mit tøj op. Sekundet efter mister jeg igen bevidstheden.«

Tredje gang Bente kortvarigt vågner, sidder hendes mor og fire børn omkring hospitalssengen og kigger uroligt på hende. Alt er i tåger. Selv den skæbnesvangre lørdag, som ødelagde hendes liv, er fjern for hende.

Bente blev efter ulykken kørt på traumecentret i Randers, hvor hendes fire børn besøgte hende, mens hun var indlagt.

»Jeg har en helvedes hovedpine og kan ikke huske, hvad der er sket. Jeg kan ikke gå, ikke bevæge min kæbe eller bruge min højre arm.«

Lørdag den 20. maj 2017 arbejdede Bente som frivillig på Allingåbro Motor Festival, hvor hun blev påkørt af fire berusede unge mænd, der havde ombygget en gammel lædersofa til et motoriseret køretøj. Ulykken gav hende flere hjerneblødninger og indre blødninger.

Politiet rejste med det samme en sag, men først et år senere blev Bente for første gang afhørt. Nu, 770 dage efter, står sagen stadig i stampe. Hun kæmper i dag for at huske detaljerne fra ulykken, da hun har fået skadet sin hukommelse på grund af hjerneblødningerne.

»Jeg er panisk bange for, at jeg med min hukommelse ikke kan huske detaljer, når jeg skal vidne i retten. Jeg tænker på det hver dag for ikke at glemme, og det æder mig op,« fortæller hun.

Hendes stemme knækker i telefonen.

»Jeg bliver holdt som gidsel i det her. Min retssikkerhed er krænket på det groveste. Jeg kunne være død, og nu lever jeg et liv, som lige er tåleligt, men det har ødelagt meget i mine børns liv. Vi går og venter og venter.«

Før der er faldet dom i sagen, kan hun ikke få den erstatning, som kan forbedre hendes behandling og livskvalitet.

Bentes historie er en blandt flere, som B.T. sætter fokus på. I en serie artikler undersøger B.T. lange behandlingstider i politiet.

Kan ikke hjælpe sine børn

Da Bente Strunge Hermann efter ulykken kommer hjem til sine tre børn på 9,13 og 14 år, som hun bor alene med, kan hun ikke gå. Hun kan ikke bade eller gå på toilettet uden sygeplejerskens hjælp.

»Jeg kunne intet huske og opførte mig som en voldsomt dement person. Nu er jeg dårlig nok i stand til at hjælpe min datter i 5. klasse med dansklektier.«

OVERBLIK i sagsforløbet (20/5-2017) Bente bliver påkørt af det motoriserede køretøj. (15/5-18) Hun bliver afhørt for første gang i sagen. (4/12-2018) Bente rykker på sms for status i sagen hos efterforskeren. Han oplyser, at den endnu ikke har været for retten. (10/4-2019) I en mail klager Bente til Justitsministeriet over behandlingstiden. (7/5-2019) I en sms rykker hun igen for status hos efterforskeren, da hun frygter, at sagen bliver forældet. Han fortæller, at sagen nu er ved anklagemyndigheden. (23/5-2019) Bente søger aktindsigt i sin egen sag hos Østjyllands Politi. (25/6-2019) B.T. søger aktindsigt i sagen hos Østjyllands Politi, der videresender anmodningen til anklagemyndigheden. Samme dag - få timer senere - bliver Bente Strunge Hermann kontaktet af en medarbejder hos anklagemyndigheden, som vil undskylde den lange sagsbehandlingstid og svare på eventuelle spørgsmål. (26/7-2019) Ifølge Bente kontakter en medarbejder hos anklagemyndigheden hende for at undskylde den lange sagsbehandlingstid og svare på eventuelle spørgsmål. Hendes sag har endnu ikke været for retten og er derfor ikke afsluttet. Fredag 27. juni 2019 er der gået 770 dage.

Ulykken var skyld i, at hendes kæbe gik af led. Slaget i nakken har givet hende diskusprolaps og sat nerver i klemme. På grund af hjerneblødningen har hun mistet lugtesansen og smagssansen og fået ødelagt sin korttidshukommelse. Med kognitive problemer, kronisk hovedpine og balanceproblemer er Bente i dag invalid. Hun kan ikke arbejde og kæmper for at tage sig af sine børn.

Samtidig kæmper hun for at få et punktum i sagen. Afslutte forsikringssagen og få afklaring på spørgsmålet om erstatning.

»Min datter ringede og rykkede flere gange det første år. Personen, som havde sagen, var først på ferie og fik dernæst orlov, sagde de. Næsten et år efter ringer en anden efterforsker, som lige har fået sagen på sit skrivebord.«

Sagsbehandlingstid Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: 2007: 212 2008: 221 2009: 234 2010: 274 2011: 263 2012: 248 2013: 256 2014: 234 2015: 244 2016: 273,8 2017: 278,2 2018: 284,6 2019: 340,0 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019.

Han beklagede ventetiden og fortalte Bente, at han nu ville gå i gang med at indhente oplysninger og vidneforklaringer.

Den 14. maj 2018 blev hun afhørt i sagen for første gang. Næsten et år efter ulykken.

Skriver til Justitsministeriet

Næsten to år efter, at Bente Strunge Hermann blev påkørt, forsøgte hun at tage sagen i egen hånd.

»Jeg skrev til Justitsministeriet, fordi jeg var bange for, at den her sag kunne blive forældet. Men jeg har intet hørt fra dem,« siger hun.

En måned efter, og 734 dage efter ulykken, søgte Bente aktindsigt i sin egen sag i håb om, at det måske ville få nogen til at grave den frem fra bunken, hvor den lå gemt. Svartiden ville dog være op mod otte uger, fik hun at vide.

Den 25. juni 2019 søgte B.T. aktindsigt i hendes sag ved Østjyllands Politi, der videresendte anmodningen til anklagemyndigheden.

Dagen efter fik Bente et uventet opkald.

»Kvinden i telefonen var fra anklagemyndigheden og meget undskyldende. Hun fortalte, at hun gerne ville svare på mine spørgsmål, og forklarede, at den lange sagsbehandling skyldtes forskellige omstændigheder. Udfordringer med paragraffer og en bilinspektion af køretøjet, som trak ud.«

Sagsbehandlingstid i de enkelte politikredse Politiets og domstolenes sagsbehandlingstid (dage) på borgervendt kriminalitet, opgjort i årets 1. kvartal: Nordjylland: 398

Østjylland: 413

Midt- og Vestjylland: 291,3

Sydøstjylland: 303,6

Syd- og Sønderjylland: 296

Fyn: 285,9

Sydsjælland og Lolland-Falster: 280,5

Midt- og Vestsjælland: 335,3

Nordsjælland: 363,7

Københavns Vestegn: 378,8

København: 378,7

Bornholm: 80,6

Landsgennemsnit: 340 Kilde: Politi.dk, 19. juni 2019

Anklagemyndigheden fortalte hende, at så snart de havde fået en rapport fra bilinspektionen, så ville de sende sagen til domstolene.

»Nu er der ferie, så jeg tror ikke, at der sker noget før oktober, og det er lang tid for mig og mine nærmeste,« siger Bente Strunge Hermann.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi inden deadline.