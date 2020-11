»Det giver overhovedet ikke mening, at de ikke tager udgangspunkt i den enkelte familie. Vi behandler jo ikke per automatik vores børn dårligere, fordi vi bor i et såkaldt ghettoområde.«

Sådan siger Melanie Skriver, der er bosat i Korskærparken i Fredericia, og som i sommer fik at vide af kommunen, at hun og hendes mand havde to valg.

Enten skulle deres knap etårige søn gå 25 timer om ugen i en institution, som kommunen valgte, eller også ville der komme en række fagpersoner fra kommunen og føre tilsyn med ham.

»Det blev jeg virkelig vred over. Jeg ved, de følger en lov, men det virker helt forkert, at de overhovedet ikke tager udgangspunkt i den enkelte familie, og de risikerer, at det ender med at gå ud over barnet,« siger Melanie Skriver.

Hendes sag er et absurd eksempel på, hvordan almindelige velfungerende forældre og deres børn lige nu kommer i klemme på grund af den nye ghettoaftale, der trådte i kraft i januar 2019.

B.T. kunne i sidste uge fortælle, hvordan ghettoaftalen rammer en familie i Odense, hvor søskendeparret Emilie og Elias risikerer at blive skilt ad. Ifølge den nye aftale må der nemlig kun være 30 procent børn fra de såkaldte ghettoområder i landets dagsinstitutioner.

Og i den institution, hvor storesøster Emilie går, er de pladser fyldt op, og derfor risikerer hendes lillebror Elias at skulle gå i en anden institution, fordi børnene bor i et område, der er på regeringens ghettoliste.

Det til trods for at begge forældre taler dansk og har uddannelse og arbejde.

I Korskærparken i Fredericia, der er røget ind og ud af regeringens ghettoliste, bor Melanie Skriver og hendes familie. De bliver ramt af et andet aspekt i den nye aftale.

Hun og hendes mand har uddannelse og arbejde som henholdsvis organist og ingeniør, og deres ældste datter går i børnehave.

Deres søn Valdemar fyldte et år 24. august i år, og familien havde fået en dagplejeplads, de var glade for, og som lå godt i forhold til deres bopæl med opstart 1. september.

Syv dage efter Valdemars fødselsdag.

Men det kom på tværs af den nye ghettoaftale, fik Melanie Skriver at vide af pladsanvisningen i Fredericia Kommune.

Valdemar skulle nemlig være skrevet op i en daginstitution senest den dag, han fyldte et år, så i juli fik familien besked om, at Valdemar ville blive meldt ind i en institution efter kommunens valg, og at han skulle være der 25 timer om ugen.

Det ønskede forældrene dog ikke.

»Det ville betyde, at Valdemar, der aldrig havde været passet af andre end os på grund af corona, skulle starte et helt nyt sted, og så skulle han flyttes til et andet sted kun en måned efter. Vi ville heller ikke have mulighed for at lave en rolig indkøring, som man normalt gør, fordi der var et krav om, at han skulle være der 25 timer om ugen fra start,« siger Melanie Skriver.

Alternativet var, at familien fik besøg af en sundhedsplejerske, en sprogkonsulent og en tredje fagperson i hjemmet, der skulle sikre Valdemars udvikling.

»Det gav ingen mening, og jeg spurgte dem, om de ikke kunne se på vores familie frem for det område, hvor vi boede, men det kunne de ikke.«

Til sidst meddelte Melanie Skriver pladsanvisningen, at familien agtede at holde ferie de første tre uger i august, og så var kommunen mere end velkomne til at sende alle de tilsynspersoner, de havde lyst til, den sidste uge, inden Valdemar startede i dagpleje.

»Så fik vi 'lov' til at holde ham hjemme den sidste uge med bemærkningen 'tjoe, så går det nok',« siger Melanie Skriver.

Ligesom den mor, B.T. talte med i sidste uge, er Melanie Skriver bekymret for, at ghettoaftalen, der er lavet med det formål at løfte udsatte områder, ender med at have den modsatte effekt.

»Vi følte os pressede til at flytte fra et sted, vi er rigtigt glade for at bo, og det er så ærgerligt,« siger Melanie Skriver og peger på, at aftalen også skræmmer familier væk, der har et ønske om længere barsel med deres børn.

»For mig at se er det fuldstændig ligegyldigt, hvor folk kommer fra. Det handler vel om at identificere de familier, der har udfordringer, og sørge for, at de og deres børn får støtte. Men loven stempler automatisk alle forældre i et område som udfordrede. Det tror jeg ikke virker særligt tiltrækkende på nogen og slet ikke de familier, som man gerne vil have bosætter sig i de her områder,« siger Melanie Skriver.

Fredericia Kommune oplyser til B.T., at de ikke har nogen kommentarer til sagen.