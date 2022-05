En beboer ved Gravlev fik sig tirsdag noget af en overraskelse.

Hun ville tjekke sig vildtkamera – men måtte spærre øjnene noget op, da hun så billederne.

Hvad hun først troede var et rådyr, viste sig nemlig at være en langarmet abe, som sad og spiste af fodertruget.

Det var den unge og nysgerrige gibbonabe Gilbert, der havde været forbi.

Aben Gilbert havde mandag taget sig noget af en springtur fra Ree Park Safari, hvor han ellers hører hjemme.

Han blev først set i en have i den nærliggende by Gravlev, men han forsvandt.

Landsbyens beboere blev derfor bedt om at holde øje med den lille abe, og tirsdag ved middagstid blev han så altså fanget på et vildtkamera.

Direktøren i Ree Park, Jesper Stagegaard, blev kontaktet og sammen med et par dyrepassere, net, bedøvelsespile og en transportkasse, kørte de afsted for at hente den eventyrlystne abe hjem.

Aben Melvin, Gilberts far, havde ellers forsøgt at kalde sin søn hjem om morgenen – men da dyrepasserne kom frem, viste det sig, at Gilbert havde alt for travlt med at hygge sig i en klynge træer.

Men en banan fra dyrepasseren kunne kan alligevel ikke sige nej til, og så var han forholdsvis nem at lokke til at krybe ind i transportkassen med et par godbidder.

Aben Gilbert er nu tilbage i trygge rammer, og Ree Park Safari takker beboerne i Gravlev for hjælpen.