Mange har allerede tjekket årsopgørelsen - og selv om du hører til omkring 25 procent af skatteyderne, der skal af med penge er der måske alligevel håb for dig.

Der er nemlig en stribe fradrag på årsopgørelsen, som du selv skal sørge for at taste ind på Skat.dk. Det drejer sig blandt andet om kørselsfradrag og håndværkerfradrag.

For selv om Danmark har et af verdens mest automatiserede og digitaliserede personskattesystemer, hvor Skattestyrelsen får langt de fleste oplysningerne automatisk, kan Skattestyrelsen trods alt ikke vide, præcis hvor langt du har på arbejde - eller hvor mange gange, du har hyret rengøringshjælp i året, der er gået.

Derfor skal du selv til tasterne, hvis du har ændringer - og fradragene kan hurtigt vende det hele, så du skal have penge udbetalt fremfor at betale restskat.

Skattestyrelsen har både lørdag og søndag folk på arbejde, som svarer på spørgsmål fra klokken 9 til 18. Det sker på Facebook og Twitter.

»Det plejer at være meget populært, og vi besvarer alle spørgsmål, så hurtigt vi kan,« siger Karoline Klaksvig.

Har man konkrete spørgsmål til ens personlige skatteforhold, så skal man kontakte Skattestyrelsen på telefon fra mandag.

Det er omkring 15% eller 700.000 borgere, der har ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen.