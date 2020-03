2,6 millioner har tjekket årsopgørelsen på Skattestyrelsens hjemmeside, siden der blev åbnet fredag aften.

Der blev allerede fredag aften åbnet for at tjekke sin årsopgørelse for 2019, og på to dage har der været omkring 2,6 millioner besøg på Skattestyrelsens hjemmeside.

Det oplyser Skattestyrelsen på Twitter. Der er tale om klik og ikke unikke brugere. En person kan således have logget ind flere gange.

Der er samtidig blevet ændret i årsopgørelser 450.000 gange.

For de interesserede, der stadig ikke har kigget på opgørelsen, vil det kunne gøres markant hurtigere end fredag og tidligere lørdag, da der ikke længere er nogen ventetid.

Historisk set får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat.

Den sidste fjerdedel skal enten af med penge eller har ramt nogenlunde plet med skattebetalingen.

Sidste år måtte omkring en million personer betale i gennemsnit lidt over 6000 kroner tilbage.

Til gengæld fik de 3,4 millioner mennesker, som fik penge retur, i gennemsnit udbetalt omkring 4700 kroner.

