Når forventeligt knap tre millioner danskere besøger skat.dk i weekenden, bliver det en anderledes hjemmeside, der møder dem.

Det skyldes først og fremmest, at 1,2 millioner danskere risikerer at snyde sig selv for kørselsfradrag, hvis de ikke aktivt besøger 'tast selv' og oplyser antallet af dage, de er taget på arbejde.

Derfor har Skat valgt at tage brugerne i hånden.

Ifølge underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig har Skat gjort mere ud af at vejlede borgerne, så de ikke går glip af kørselsfradrag for i alt 20 milliarder kroner.

Man bliver derfor 'med det samme kastet ind i et spørgsmål om kørselsfradrag', når man logger på, fortæller hun.

»Det er umuligt at overse. Man skal vælge guiden aktivt fra. Det er et helt nyt univers,« siger Karoline Klaksvig.

Som noget helt nyt bliver de omkring 1,2 millioner danskere, der har mere end 12 kilometer til arbejde, mødt af en kalender.

Det skyldes de særlige omstændigheder i 2020, hvor coronaepidemien for mange har gjort hjemmearbejde til mere reglen end undtagelsen.

Det kræves nemlig af borgerne, at de kan huske samtlige dage, de har arbejdet hjemme, og omvendt også samtlige dage, hvor de fysisk er mødt op på deres arbejdsplads. Man får kun kørselsfradrag for sidstnævnte.

»Vi har forsøgt at hjælpe hukommelsen på vej ved at tage fradraget måned for måned,« siger Karoline Klaksvig og fortæller, at brugerne desuden bliver mødt af infobokse med guidende spørgsmål om, hvorvidt man var påvirket af nedlukning, om man har haft påskeferie osv.

På den måde er det tanken, at ingen taster flere eller færre dage ind, end de er berettiget til at få fradrag for.

Det har for nogle danskere været voldsomt varierende fra måned til måned, hvor meget fremmøde de har haft. Hvor meget forventer I, at folk skal kunne huske?

»Vi forventer, at folk kan huske det, for det er sådan, lovgivningen er. Vi må gøre os ekstra umage i år, men vi er med på, at det er krævende,« siger underdirektøren og opfordrer til at orientere sig i familiekalenderen om, hvornår man er mødt op på sin arbejdsplads, hvis hukommelsen svigter.

Øget kontrol

Risikoen for snyd eller regulære fejl betyder, at Skattestyrelsen har øget kontrollen i år, lyder det.

Man kan som altid ikke taste flere arbejdsdage ind, end man har haft arbejde, hvis man eksempelvis har været arbejdsløs i en periode.

»Og vi kan koble oplysninger til, hvad vi allerede ved, hvad der er logisk, og hvad der er borgerens indtægt. De værn er finpudset i år,« siger Karoline Klaksvig og fortsætter:

»Vi har desuden nogle digitale værktøjer, der gør, at man bliver søgt ud, hvis noget ser mærkeligt eller anderledes ud. Så har vi skattefaglige kompetencer, der kigger på det.«

Hvordan søren vil I tjekke, om en borger tager fradrag for nogle enkelte dage, hvor vedkommende ikke er mødt fysisk op?

»Hvis vi er i tvivl, så kan vi bede arbejdsgiveren om at bekræfte, og det vil vi gøre,« siger Karoline Klaksvig.

Er det for meget af det gode, hvis en borger indberetter, at vedkommende har været afsted til arbejdspladsen i hele perioden – er der så en advarselslampe, der blinker hos jer?

»Det kan jeg ikke fortælle dig. Vi bruger en palette af kontrolværktøjer,« siger underdirektøren.

Ændringer til årsopgørelsen skal være gjort inden 1. maj.