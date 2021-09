Der var tale om en navigationsfejl, da et tysk containerskib tidligere i september stødte på grund på vej ud af Limfjorden.

Det slår Den Maritime Havarikommission fast efter at have afsluttet deres undersøgelse af forløbet.

»Det var en navigationsfejl. Han missede et drej på ruten,« siger undersøgelsesleder Øssur Hildeberg til Nordjyske.

Det 82 meter lange fragtskib stødte på grund i Limfjorden mellem Hals og Storvorde om morgenen 12. september.

Men selvom der er pligt til at meddele en grundstødning til myndighederne med det samme, så undlod skibets kaptajn at gøre det.

Derfor blev politiet draget ind i sagen og forelagde kaptajnen en bøde på 10.000 kroner for at undlade at informere myndighederne med det samme, oplyste Nordjyllands Politi til B.T. 12. september.

Skibet, med navnet Simon B, blev trukket fri ved hjælp af en slæbebåd og blev derefter sendt tilbage mod Aalborg, hvor det kom fra. Her lagde det til i Grønlandshavnen, hvor det blev undersøgt for eventuelle skader, inden det igen kunne sætte kursen mod Sverige dagen efter.

Der blev ikke fundet nogen skader på skibet, ligesom der heller ikke blev fundet nogen lækager i det område, hvor skibet stødte på grund.

Godset ombord på skibet var kalk.