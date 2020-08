Ungdomsuddannelser må åbne for alle elever, og værtshuse må have åbent til klokken 02 i Aarhus.

Sundhedsmyndighederne lemper på lokale coronarestriktioner i Aarhus Kommune. Det gælder både natteliv og ungdomsuddannelser.

Det sker, efter at der i en periode har været faldende smittetal i Aarhus. Det oplyser Sundhedsministeriet.

Dermed får værtshuse nu lov til at åbne på lige fod med resten af landet, hvilket vil sige, at de må have åbent til klokken 02 om natten. Gæster må dog senest lukkes ind efter klokken 23.

Restriktionerne bliver fjernet ved midnat mellem 28. og 29. august.

Ungdomsuddannelser får lov at åbne for samtlige elever fra fredag.

Sundhedsministeriet oplyser, at de særlige tiltag for Aarhus bliver lempet, fordi kommunens smittetal går den rigtige vej.

Eftersom smitten i Aarhus stadigvæk er høj i forhold til kommunens indbyggertal, opfordrer sundhedsmyndighederne dog til, at folk stadig er ekstra opmærksomme på de generelle retningslinjer og anbefalinger.

/ritzau/