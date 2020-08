De unge i Aarhus er trætte. Trætte af onlineundervisning. Trætte af at være derhjemme. Af at miste første skoledag, muligheden for at se nye venner. Og gamle venner. At studielivet fortsat er på standby.

Mandag eftermiddag går de på barrikaderne og demonstrerer mod forlængelsen af den virtuelle undervisning.

»Vi ved, det går ud over både faglighed og trivsel, og vi frygter, det i sidste ende betyder, der er nogle, som falder fra og dropper ud. Det ville være det værste, der kan ske,« siger Peter Hove, der går i 3.G på Egaa Gymnasium og er lokal forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings i Region Østjylland.

»Selvfølgelig skal man passe på coronavirus, men det virker som en skæv prioritering at lukke gymnasierne ned, fordi det har så store negative konsekvenser,« siger Peter Hove.

Han pointerer, at flere gymnasier under corona har vist, at de kunne indrette skoledagen, så eleverne holdt afstand, ikke var så mange i skole ad gangen og lignende initiativer, som kunne mindske risikoen for smittespredning.

»Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke ser på sådan nogle løsninger frem for bare at lukke allle ungdomsuddannelser,« siger Peter Hove.

Især de nye 1.g-elever lider ifølge 3.g’eren under, at de endnu ikke har haft mulighed for at møde deres nye klassekammerater.

»Når man starter på et gymnasium, så betyder det utroligt meget, at man opbygger et godt klassefællesskab, og det er ikke muligt at gøre virtuelt,« siger Peter Hove.

Han gør også opmærksom på, at de nye elever allerede om to måneder skal til de første eksamener, og at de dermed kan risikere at blive dårligere stillet sammenlignet med medstuderende fra resten af landet, fordi onlineundervisningen ikke har samme kvalitet som ved fysisk fremmøde.

Peter Hove håber, at eftermiddagens demonstration bliver en øjenåbner for de politikere, der har besluttet for at sætte studielivet på hold.

»Og så er det et signal til resten af landet om, at det ikke er holdbart at lukke ned for ungdomsuddannelserne, så snart der sker en smittestigning et sted i samfundet,« siger han.