22 elever smittet.

Det er virkeligheden for Skjoldhøjskolen i Tilst ved Aarhus.

Indtil begyndelsen af december gik skoleleder Henrik Josva Schou ellers og smilte lidt for sig selv. Skolen var nemlig ikke synderligt plaget af den nye bølge af coronasmitte.

Men det var for tidligt at glæde sig, for siden da har situationen ændret sig, og skolen har nu 22 smittede fordelt på ni forskellige klasser.

»Det breder sig med foruroligende hast. Det gør, at vi står i en situation, hvor vi skal være meget opmærksomme og gøre alt, vi kan, for at forhindre, at smitten breder sig så hurtigt, som den har gjort indtil nu,« siger Henrik Josva Schou.

Han har derfor iværksat en række tiltag, der skal bremse den bekymrende udvikling.

Resten af skoleåret kører alle klasser med temauger, hvilket betyder, at kun tre lærere varetager en hel årgang - på den måde mindskes potentielle smittespredere.

Derudover er klasserne adskilt både ude og inde, og fokus på hygiejne er skruet op.

»Jeg synes selv, det er forholdsvis drastiske tiltag. Det påvirker både børn og forældre, når elever bliver smittet, og jeg har også et personale i frontlinjen tæt på børn hver dag. Jeg har et ansvar for at beskytte dem så meget, det kan lade sig gøre,« siger Henrik Josva Schou og tiltagene.

Han erkender dog også, at corona og de mange tiltag har en påvirkning på eleverne.

»Vores elever er nærmest skolet i at håndtere corona, og de er gode til at acceptere det. Men det er klart, de oplever en anderledes skoledag med snævre rammer og mere afstand - der er ingen tvivl om, at det ikke er det samme som at gå i skole i ‘gamle dag’ før marts 2020,« siger han.

Også personalet kan mærke, at situationen er ændret.

»Lærerne kan ikke altid gennemføre den undervisning, de gerne vil, på grund af restriktioner,« siger Henrik Josva Schou og uddyber:

»Det er jo utilfredsstillende, og de kan mærke, at det selvfølgelig har en vis grad af negativ effekt både i forhold til, hvor meget de propper i hovedet på eleverne og på, hvordan eleverne er sammen og den indbyrdes trivsel.«

Skolen har siden coronas indtog været stærkt plaget af viruset, men siden foråret har smittetilfældene været få. Det har nu ændret sig, men skolelederen håber, at det igen vender.

»Jeg håber, vi kan bremse den her lidt voldsomme smittespredning nu - så vi kan sende både elever og personale på juleferie, uden de skal have en coronadiagnose oveni. Det er også derfor, vi strammer op nu,« afslutter han.