Randersvej er hård nok i sig selv, men prøv at bestige den med feber og tilstoppet næse.

Det er virkeligheden for de aarhusianere, der bor i midtbyen, som må hoppe på jernhesten, når coronasymptomer kræver en PCR-test.

Som det ser ud nu, er der nemlig relativt begrænsede muligheder for at få en vatpind i halsen – modsat vatpindene i næsen, som du efterhånden kan få ni forskellige steder i Aarhus.

De fleste, der bor i Aarhus C, må derfor bestille PCR-test bag Skejby Sygehus på Tyge Søndergaards Vej 953. Og det betyder også en fem-seks kilometers cykeltur op ad bakke for mange.

Dagens smittetal er over 1500 i Aarhus – så kommer der snart et PCR-testcenter i midtbyen?

Tidligere i pandemien var det eksempelvis muligt at blive testet i Søauditoriet i Universitetsparken.

Men det ønske kan aarhusianerne vist godt skyde en hvid pil efter.

Region Midtjylland oplyser nemlig til B.T., at der ikke er planer om at etablere et PCR-testcenter i Aarhus Midtby.

Testcentrene er placeret, så det er muligt at komme dertil både i bil og med offentlig transport. Regionen kan ikke sikre testcentre inden for gå afstand for alle borgere, lyder det.

»Vi må ikke oprette flere PCR-prøver end dem, vi laver nu – det er Statens Serum Institut, der styrer hvor mange PCR-prøver, vi må lave,« siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland, til B.T.

Kunne man dele det op? Så nogle prøver laves i midtbyen?

»Det kunne man måske godt, men jo mere man deler det, desto vanskeligere bliver det at have stor fleksibilitet,« siger Ole Thomsen.

Her kan du få kviktest i Aarhus Her kan du blive kviktestet hos Falck i Aarhus: Bruuns Galleri

Lille Torv

Bilka i Tilst

Storcenter Nord

City Vest

Kulturhus Bunkeren (den gamle journalisthøjskole)

Vestergårdsvej 16, Viby J

Lystrupvej 50, Risskov

Bjødstrupvej 18, Højbjerg

Han mener, at testcentret på Tyge Søndergaards Vej er godt placeret ved siden af sygehuset, blandt andet også fordi hospitalsmedarbejdere har behov for PCR-test.

»Det ville være bekvemt, at det lå tættere på byen, men vi har også et medarbejderhensyn, og i øjeblikket er der knappe ressourcer i sundhedsvæsnet.«

Han henviser til, at man også skal en tur til Skejby, hvis man skal til vagtlæge eller på skadestuen, og at der i øvrigt er gode muligheder for offentlig transport derud.

Desuden påpeger han, at det også er muligt at blive PCR-testet i Viby på Søndervangs Allé. Derudover kører regionen rundt og tester plejehjemsbeboere i kommunen.

I dag kører omkring 20 biler ud om dagen – han forventer, at man vil opruste til omkring 30 biler.

»Så vi har ikke kræfter til at planlægge et tredje sted i Aarhus eller flytte det ind til Aarhus Midtby lige nu,« siger han.

Aarhusianerne må altså klare turen på cykel eller gåben, alternativt med offentlig transport, hvis ikke man har bil.

I Aarhus V er det desuden muligt at blive PCR-testet i et begrænset tidsrum om mandagen, mens det er muligt om fredagen uden tidsbestilling i Tilst.

I City Vest er det muligt uden tidsbestilling lørdag og søndag.

Du kan finde alle testcentrenes adresser og åbningstider her.