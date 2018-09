Aarhusianerne har langt større risiko for at få et slagtilfælde end københavnerne.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed. Og det er i postevandet, som mange danskere drikker fra hanen hver dag, at årsagen findes.

»Studiet viser, at der er størst risiko for et slagtilfælde i områder med mest arsen i drikkevandet. Vi finder, at der er 50 procent større risiko for at få et slagtilfælde for personer, der gennem 20 år har boet i de områder i Danmark, hvor der er mest arsen i drikkevandet, sammenlignet med de personer, der har boet i områder med mindst arsen i drikkevandet,« siger professor Annette Kjær Ersbøll, som står bag studiet.

I den periode, hvor studiet foregik, indeholdt drikkevandet i Aarhus i gennemsnit 2,11 mikrogram pr. liter drikkevand, og i København var det 0,57 mikrogram pr. liter.

Og den forskel betyder, at indbyggerne i Aarhus har langt større risiko for et slagtilfælde - hvilket vil sige en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen - end københavnerne.

Det er første gang nogensinde, forskere har undersøgt betydning af arsen i drikkevandet for risikoen for slagtilfælde i Danmark.

Studiet bygger på data fra omkring 54.000 personer, som i midten af 1990'erne var mellem 50 og 64 år og boede i Aarhus-området eller Storkøbenhavn.

I studiet er der taget hensyn til de deltagende personers livsstil, såsom kost, rygning, alkohol, motion og andre faktorer, der øger risikoen for slagtilfælde.

Modelfoto. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Modelfoto. Foto: Liselotte Sabroe

Arsen forekommer naturligt i grundvandet, som drikkevandet udvindes fra. Der er således arsen i drikkevandet overalt i landet, men koncentrationen varierer meget mellem de forskellige landsdele.

Ud over Østjylland finder man de højeste koncentrationer på Fyn, Sydsjælland og Vestlolland.

Grænseværdien for den tilladte mængde arsen i drikkevandet lå tidligere på 50 mikrogram per liter drikkevand, men blev i 2017 ændret til 5 mikrogram per liter, fordi stoffet er så giftigt.

I dag er niveauerne af arsen i drikkevandet meget lavere i Danmark end i mange andre lande, hvor der kan være over 100 mikrogram arsen per liter drikkevand.