Har du været en tur på jernhesten den seneste uge?

Så er der en sandsynlighed for, at du bor i København.

I hvert fald cykles der mindre i Aarhus end i hovedstaden. Det har Syddansk Universitet netop dokumenteret i en ny undersøgelse, påpeger Tænketanken Aarhus Cykler i en pressemeddelelse.

Den viser, at antallet af borgere, der er ældre end 15 år, som har cyklet inden for den seneste uge, er 75 procent i København. I Aarhus er tallet 56,2 procent.

Men det skal der laves om på, mener 37 engagerede, cykelglade borgere, der er en del af den nye aarhusianske tænketank.

»Det er jo en betydelig forskel. Ikke blot nogle få procent.«

»Man kan sikkert pege på mange forskellige årsager til denne markante difference. Men skal vores ambition ikke være, at vi indhenter København?,« lyder det fra Svend B. Christensen, der er tovholder for Tænketanken Aarhus Cykler.

Initiativtagernes mål er at at fremme mulighederne for at cykle i Aarhus by og Aarhus Kommune og at inspirere folk til at hoppe på cyklen.

Derfor inviterer de også til paneldiskussion med teamet 'Hvordan ser Cykelby Aarhus ud i 2030?' på Kunsthal Aarhus fredag 1. april.

Panelet vil bestå af blandt andet Landsformanden for Cykelforbundet Jens Peter Hansen og stadsarkitekt i Aarhus Anne Mette Boye.