'Vi vil støtte med alt det, vi kan.'

Sådan lød det 28. februar fra Bestseller som reaktion på den russiske invasion af Ukraine.

På daværende tidspunkt var Bestseller i gang med at finde ud af, hvordan man bedst kunne hjælpe.

Og den beslutning er nu taget.

Den danske familievirksomhed HEARTLAND med hovedsæde i Aarhus, og hvor Bestseller udgør størstedelen, donerer 100 millioner kroner til humanitære indsatser og initiativer, der skal gøre en forskel for Ukraine og alle ukrainere.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

»Det er på alle måder forfærdeligt og ubærligt, hvad Ukraines befolkning går igennem. Og selvom vores bidrag blot er et ydmygt forsøg på at hjælpe og støtte, hvor vi kan, håber vi, den samlede donation – over tid – vil gøre en forskel. Det, der sker disse dage i Ukraine, og resultatet deraf, er så betydningsfuldt for hele verden, og vi har alle meget at kæmpe for. Vores solidaritet og vores sammenhold har aldrig været vigtigere, ligesom vores værdier forpligter os til at handle,« fortæller ejer af Heartland, Anders Holch Povlsen.

HEARTLAND donerer til en start 10 millioner til henholdsvis Røde Kors, UNICEF og UNHCR, FN's Flygtningeorganisation, som alle arbejder for at hjælpe i Ukraine og nabolandene. Samlet set 30 millioner. Og senere vil donationer til en række øvrige hjælpeprogrammer følge.

»For os er det vigtigt at donere og bakke om initiativer, der gør en reel forskel. Derfor vil vi gerne bidrage til den vitale, humanitære indsats, der er i gang lige nu, og som er helt afgørende. Men vi vil også være vedholdende og støtte ukrainerne hele vejen igennem, og derfor vil vi løbende donere til hjælpeprogrammer og organisationer, der kan gøre en forskel, som tingene udvikler sig,« uddyber Lise Kaae, direktør i HEARTLAND.

Modsat mange andre danske virksomheder, bliver den danske tøjgigant Bestseller ikke selv direkte ramt af den russiske invasion af Ukraine.

Bestseller har ingen fabrikker eller butikker i hverken Ukraine eller Rusland, og den danske tøjgigant sælger kun en smule tøj til det russiske og ukrainske marked gennem nogle distributører.

Derimod har Bestseller en del ukrainske ansatte i virksomhedens butikker samt på et stort lager og kontor i byen Stettin i det vestlige Polen.

»Der, hvor vi bliver mest påvirkede er, at vi har mange ukrainske medarbejdere i Polen. De er meget berørte af det, og det fylder enormt meget, og dem skal vi selvfølgelig skal tage hånd om,« fortalte Bestsellers kommunikationschef Kasper Regelsen tidligere til B.T.

Bestseller og Anders Holch Povlsen er tidligere blevet kritiseret en del for ikke at donere nok penge til velgørende formål. Men i den aktuelle krisesituationen har virksomheden tænkt sig at bidrage, så det kan mærkes.

Og det blev altså tirsdag besluttet, at støtten sker i form af donationer på 100 millioner kroner.