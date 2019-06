De fleste af os ser dem i bybilledet - og prøver at undgå dem.

Og nu vil Aarhus Kommune og Aarhus Cityforening gøre noget ved de mange face-to-face-medarbejdere, der på byens gader og stræder forsøger at hverve medlemmer til alt fra Red Barnet til Folkekirkens Nødhjælp.

Aarhusianerne har fået nok af den trængsel, der sommetider opstår, mener formanden for cityforeningen.

»Når man bevæger sig gennem midtbyen, bliver du gang på gang spurgt, om du ikke vil støtte noget. Det er for at slippe for denne direkte konfrontation, som folk er godt og grundig trætte af,« siger Claus Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

Er du træt af facerne, der hverver medlemmer på gader og stræder?

Fremover bliver facerne henvist til 8-10 zoner i udkanten af gangarealer i Aarhus Midtby

Her må de så til gengæld stå med en stand, og det har gjort, at indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, har sagt ja til at være med i et to-årigt projekt om de særlige zoner.

»Vi er gået ind i det med åbent sind, fordi vi gerne vil prøve, om vi kan noget mere og andet ved at stå på nogle faste steder,« siger ISOBROs generaldirektør Robert Hinnerskov til B.T.

Han understreger, at det er ganske frivilligt, at organisationerne er med i forsøget. De har nemlig ret til at hverve medlemmer på gaderne - så hvis forsøget ikke bærer frugt, er det en mulighed, at organisationerne vender tilbage til den nuværende praksis, hvor de går rundt i gaderne.

Robert Hinnerskov mener i øvrigt ikke, at antallet af klager er højt, når man ser på, hvor mange medlemmer, der bliver hvervet.

»Der har altid været kritik, men det er altså i småtingsafdelingen. Jeg genkender heller ikke billedet af, at der er for meget trængsel, men nu prøver vi at tænke nyt,« siger han.

Fra Aarhus Cityforenings side håber man, at aftalen i Aarhus kan danne skole for resten af landet.

Men i første omgang skal forsøget altså stå på i to år. Det vil blive evalueret i 2021.